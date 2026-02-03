株式会社シャノン

株式会社シャノンは、2月17日(火)にマジセミ株式会社が主催するセミナー「2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説～BtoB領域のSEO、広告、ウェビナー、展示会など、KPIはどう変化するのか？～」に登壇いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://majisemi.com/e/c/maco-20260217/M2G

■ウェビナー内容

生成AI活用と商談化重視で揺れ動くBtoBマーケティング業務

BtoBマーケティングの現場では、生成AIの浸透によって制作・分析・運用のサイクルが高速化し、施策の役割分担や業務構造そのものが変わり始めています。

また、商談獲得を中心とした評価軸への転換が進むことで、従来は成果とみなされていた中間指標の価値が相対的に低下し、担当者が向き合う“判断基準”そのものが変化しています。

こうした技術進化と評価軸の転換が同時進行する環境では、業務の進め方や施策の位置づけが揺らぎ、マーケティング組織としての最適な運用モデルを見直す必要性が高まっています。

従来KPIが通用しない2026年の施策設計の難しさ

評価基準が変わる一方で、多くの企業は依然として従来型のKPI体系を維持しており、施策ごとに本来期待される成果とのズレが生じています。

SEO、広告、ウェビナー、展示会など多様なチャネルが複雑に連動する状況では、どの施策が商談化にどの程度寄与しているのかを従来指標では把握しにくく、投資判断に必要な根拠を得られないという課題も顕在化しています。

また、生成AIの活用範囲や成熟度が施策ごとに異なるため、同じ基準で比較評価することが難しく、2026年に向けて「どの指標を採用し、どの粒度で可視化すべきか」が明確にならない点が大きな障壁になっています。

12施策を横断し次世代KPIの基準と設計軸を提示

本カンファレンスでは、BtoBマーケの12施策について2026年に向けて求められる新しいKPI設計の枠組みを提示します。

SEO、広告、ウェビナー、展示会など主要施策における評価項目の変化点を示したうえで、次世代KPIとして何を計測し、どの段階で判断すべきかを体系的に解説します。

マーケティング組織が2026年以降も一貫性のある投資判断と施策運用を行えるような最新情報をご提供します。

■開催概要

- タイトル：2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説～BtoB領域のSEO、広告、ウェビナー、展示会など、KPIはどう変化するのか？～- 開催日時：2月17日(火) 10:00～15:20- 参加費 ：無料- 申込URL：https://majisemi.com/e/c/maco-20260217/M2G

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp