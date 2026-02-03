Makuakeで大反響！両手が使えるペット用ドライヤー「HUG AIR」一般発売開始。シャンプー後のドライをストレスフリーに
テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、両手が自由に使えて、愛犬・愛猫のドライ時間がぐっと快適になるペット用ドライヤー「HUG AIR(ハグエアー)」を2026年2月3日より一般販売いたします。
応援購入サービス“Makuake”にて2025年12月より先行発売を実施した「HUG AIR」は、プロジェクト開始から熱いご支援をいただき、サポーター数は450人を突破、目標対比は1250％(※)を達成！「ペットの負担を減らせる」「両手がフリーになるのが嬉しい」「こんなペット用ドライヤーがほしかった」など、大きな反響をいただきました。
シャンプー後のドライをストレスフリーに。「HUG AIR」は、首や肩に掛けられるフレキシブルホルダーで両手が自由に使えるほか、シーンに合わせて選べる3WAYスタイル(ハンズフリー・スタンド・ハンディ)で、愛犬・愛猫とのドライ時間がぐっと快適に、スムーズに乾かせます。思わずハグしたくなるくらい、ふわふわでご機嫌な仕上がりを家族みんなで分かち合える――「乾かすを“楽しい”に変える小さな魔法」。そんなドライ時間を、「HUG AIR」ではじめてみませんか。
※：設定した目標金額に対しての応援購入総額達成率（2026年1月23日時点／テスコム調べ）
愛犬・愛猫想いの３WAYスタイルで、
シャンプー後のドライ時間がストレスフリーに
ドライヤー(※1)サロンシェアNo.1(数量ベース)(※2)メーカーのテスコムが、小さくて、強力なハンズフリードライヤーを開発しました。ペットを抱えながら乾かせる“ハンズフリー”、お腹周りを下から乾かせる“スタンド”、足先や頭部など細かい部分に使える“ハンディ”と、シーンに合わせて選べる3WAYスタイル。シャンプー後のドライをスムーズに仕上げられます。スキンシップでペットに安心感を与えつつ、負担を軽減しながら効率的に乾かせます。
※1：人用ドライヤー
※2：2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
Style1 ハンズフリー
- 首や肩にかけられるフレキシブルホルダーで両手が自由に使え、ドライ時間がぐっと快適に。ブラシや手で毛をかき分けることで毛の根元に風を送れるため、乾かす時間が短縮でき、ペットの負担を軽減します。
- 両手が自由に使えるため、ペットの体勢を変えることも思いのまま。お腹周りや足先など細部まで効率よく乾かせます。
- 両手でやさしく触れることでドライヤーが苦手なペットでも安心。飼い主もペットもストレスフリーに。
Style2 スタンド
- フレキシブルホルダーはスタンドとしても使用可能。床などの平面に置いてドライヤー本体をセットすれば、下からの風で乾かしにくいお腹周りや、抱えながらのドライにもおすすめです。
- フレキシブルホルダーは手で簡単に曲げることができ、思い通りの角度や高さに調整が可能です。シリコン素材のため、すべりにくい仕様です。
Style3 ハンディ
- フレキシブルホルダーは簡単に着脱でき、素早くハンディに切り替えて使用することができます。
- ドライヤー本体は380ｇと軽量。ハンディでも扱いやすいストレートタイプのコンパクト設計で、足先や頭部、デリケートな部分までしっかり乾かせます。ピンポイントに乾かしたい時にも便利です。
愛犬・愛猫の毛質や季節に合わせて、スマートにドライ- 温度は冷風・温風(低、中、高)の4段階で調整可能。ボタンひとつで簡単に切り替えることができます。LEDの色で温度設定がひと目で分かり、毛質や季節に合わせた最適な温度で乾かせます。
4段階温度×2段階風力の細やかなコントロール
- 風力は２段階で調整可能。スライド操作で簡単に切り替えることができます。ブラシレスモーターを搭載し、小さくてもパワフルな風で毛をかき分け、根本から一気に乾かします。
- マイナスイオン(※)により、乾燥時に発生しやすい静電気を軽減し、ツヤのある毛並みへ。
※冷風時、約1,000万個/㎤のマイナスイオンが放出されます。
その他の特長- 小型犬・猫から大型犬まで、体格や毛の長さを問わず使用できます。
- 「ラク抜きプラグ」を採用。レバーを押すだけで、コンセントを簡単に抜くことができます。
- コンパクト設計で持ち運びやすく、収納にもスペースを取らないため、すっきり片付けられます。
- 吸い込み口には、フィルター穴0.15mmの高密度フィルターを2重に備えた構造を採用。ペットの細い毛も入りにくく、ホコリの侵入もしっかり防ぐため、長く清潔に使えます。
- フィルター掃除の後は、マグネットで簡単に取り付けられるため、手間をかけずにお手入れできます。
- 電源コードの根元周辺を分厚い設計にすることで、使用中に万が一ショートや発熱が発生した際も、けがなどのリスクを軽減します。
- 異常な発熱があれば自動停止する安全装置を搭載しています。
※犬・猫専用ドライヤーです。人やその他の動物には使用しないでください。また、ペットの目や耳に直接熱風を当てないでください。やけどなどの重大な障害を引き起こすおそれがあります。
製品詳細
製品名：HUG AIR(ハグエアー) ハンズフリードライヤー(犬・猫用)
品番：PET-DRY01WH
カラー: ホワイト
発売日：2026年2月3日
価格：\16,980（店頭実勢価格）\15,436（税抜）
URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/pet-dry01wh
販売先
■ 全国の家電量販店など
■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/
■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/
■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop
企業情報
テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。
会社概要
会社名 ：テスコム電機株式会社
本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F
長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1
設立 ：昭和46年（1971年）10月
資本金 ：90,000千円
代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治
事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造
