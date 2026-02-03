10周年を迎えるセレクトショップ、MARTE 三好香織が手がける新ブランド「ILANIS(イラニス)」始動

株式会社フォティーノ

株式会社フォティーノは、新ブランド「ILANIS（イラニス）」を2月3日にリリース。

MARTEを起点に、sahara・SYKIAなどのディレクションを手がけるクリエイティブディレクター・三好香織が、2026年春、単独では初となる新ブランド「ILANIS」を立ち上げる。

MARTE設立10周年という大きな節目に見出した次なるステージは、「ファッション」と「ありのままの自分」の融合。

現代に生きる人々へ向け、ありのまま自然体で過ごす“心地よさ”を大切に。

ILANISは、日常をやさしく支えるベーシックウェアとセルフケアアイテムを通して、心が穏やかに満たされる時間をお届けする。

心を満たし、ありのままの自分に還る時間を。

ILANIS（イラニス）は、inner（内面）・light（光）・is（在る）という3つの言葉の響きから生まれ、

人が本当に満たされる瞬間は、外側の評価や環境ではなく、自分の中にあると考える。

自然体で過ごせる着心地やデザイン性を兼ね備えたベーシックウェア、心とやさしく向き合うためのセルフケアアイテムを通して、内側から穏やかに満ちていくような感覚を提供する。

■ Director’s Voice

三好香織が語る、新ブランド立ち上げへの想い

これまで私はファッション業界で、たくさんのお洋服に心躍らせながら活動してきました。

しかし6年前、出産を経て仕事と子育ての両立という壁に初めて直面。

ある日、洋服は華やかに着飾っているのに、鏡に映る自分の顔がとても疲れて見え、見た目と中身のチグハグさに違和感を覚えました。

そこから自分の内面を整えようとセルフケアを始め、一人ひとりの体質に合ったケアについて学びを深めていく中で、心身が少しずつ整い、日常に余白が生まれる感覚を実感。

同時に、今の自分が表現したい新たなブランドのかたちも自然と見えてきました。

その等身大の想いを詰め込んだものがILANISです。

ファーストコレクションのアパレルラインは、慌ただしい日々の中でも自然と手に取れる服が欲しいという想いから生まれました。

お手入れを気にせず日常に寄り添いながら、装う楽しさやデザイン性も大切にしています。

全てのアイテムはご自宅でのケアが可能。季節に左右されず心地よく過ごせるよう、一部には、接触冷感・UVカット・撥水性等の機能を備えた国産生地を使用しました。

セルフケアラインの第一弾としては、バスソルトを展開。

時間に追われる日々の中でも、お風呂の時間だけは必ず訪れる自分自身と向き合える大切なひととき。

その限られた時間を、心と身体をやさしく整える時間へと導きたいという想いから、第一弾アイテムとしてバスソルトを選びました。

今ではファッションと同じくらい、大切な自分軸の一つとして受け止めるようになったセルフケア。

その両軸から心が満ちていくきっかけを今後ILANISを通じて届けていけたらと考えています。

■ Product

▪ Inner & Daily Wear（インナー／デイリーウェア）

慌ただしい朝でもスッと手を伸ばしたくなるインナー＆デイリーウェアを展開。

素材の扱いやすさやフィット感、快適な着心地にこだわりながら、鏡の前に立ったとき、心が高揚する美しいデザイン性も兼ね備えて。

すべての衣類はご自宅でのケアが可能。

通気性・伸縮性に優れた素材を採用し、日常の動きにやさしく寄り添う設計としている。

また、一部ラインナップには近年の猛暑に対応ができるよう、接触冷感・UVカット・撥水性などの機能性を兼ね備えた国産生地を使用。

オーバーサイズのTシャツなど、ユニセックスで着用可能なアイテムも展開予定。

▪ Self-care Item（セルフケアアイテム）

セルフケアライン第一弾は、100％自然処方のバスソルト。

Inner Cleanse（インナークレンズ） / Grounding Bath（グラウディングバス） / Self-Love（セルフラブ） の3タイプを展開する。

長い時間をかけて自然の中で育まれたネパール産ヒマラヤ岩塩をベースに、天然由来の植物精油を調合。

1日の終わりに自分の内側へと意識を戻し、

ゆったりとしたバスタイムを過ごしていただけるよう、サウンドセラピストとして活躍する倉本ななこ氏によるILANISオリジナルサウンド（サウンドバス・瞑想ガイド）を付属している。

瞑想が苦手な方でも無理なく取り入れられるよう、ガイド付き音声を含む2種類の音声を、3タイプそれぞれに収録。

一日の終わりに心と身体をやさしく解きほぐし、

自分自身と静かに向き合う、穏やかなバスタイムを提供する。（防腐剤・合成香料・着色料などの添加物不使用）

■ Brand Philosophy

目まぐるしい日々

ふと立ち止まり、耳を傾ける

忘れかけていたリズム

心の奥に宿る光

眠っていた感覚をやさしく思い出す

穏やかなひととき

「inner」「light」「is」

3つの響きから生まれた、ILANIS.

Light within you,

calm moments,

quiet elegance.

心と身体に纏う、ひと匙のエレガンス。

肌に触れ、溶け込んだとき

胸の奥にそっと光が灯り、

静かに満たされる存在でありますように。

■ EVENT

「STUDIO ILANIS #1」



日時： 2026年2月15日（日）11:30-19:00 / 2月16日（月） 10:00-18:0

会場： 代官山WHITE ROOM

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目32-4 1F

内容：アパレル、セルフケアアイテムの先行販売、アーユルヴェーダ体質診断、パーソナライズチャイの提供ほか

※最新情報は公式Instagramをご確認ください。

■ ILANIS 公式サイト

HP：https://ilanis.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ilanis_official_

■ Director Profile

三好香織（Kaori Miyoshi）

都内のヴィンテージショップにてマネージャー兼バイヤーとして経験を積み、2016年に「MARTE」をオープン。オリジナルアパレルブランド「sahara」アクセサリーブランド「SYKIA」のクリエイティブディレクターとして活動。ブランドディレクション、商品企画、バイイング、ルックのスタイリングやヘアメイクなどマルチに担当する1児の母。2026年2月に自身のブランドILANIS（イラニス）をスタート。

Instagram：https://www.instagram.com/miyoshikaori

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社フォティーノ

設立 ： 2014年10月

代表者 ： 関 直宏

本社 ： 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－１１ グリーンファンタジア 402

事業内容：ヴィンテージ家具の輸入・販売、 映像・グラフィック・ウェブサイトのデザイン・ディレクション、オリジナル衣類の企画・販売 など

URL ： https://photino.co.jp