サロンクオリティの仕上がりを、毎日自宅で。Nobby by TESCOMより“うるおい・まとまり・ツヤ”のある髪を叶える「プロフェッショナル トライバランスイオン(TM) ヘアドライヤー」新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、Nobby by TESCOMよりトライバランスイオン(TM)が静電気を抑え、”うるおい・まとまり・ツヤ”のある美しい髪を叶える「プロフェッショナル トライバランスイオン(TM) ヘアドライヤーNIB400B」を2月上旬より新発売いたします。

Nobby by TESCOMは、プロ専用ブランド Nobbyをベースに、洗練されたデザインと「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに、誰でも簡単にプロのテクニックをご自宅で再現できる一般家庭向けに展開するブランドです。

トライバランスイオン(TM)で叶える、うるおい・まとまり・ツヤ髪へ

- トライバランスイオン(TM)は、従来の放電機構を刷新し、マイナスイオンとプラスイオンを放出する技術です。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、ツヤを与えるだけでなく、髪のうるおいがアップ(※)します。テスコムが考える美しい髪の3要素「うるおい・まとまり・ツヤ」の仕上がりを叶える、バランスに優れたイオンです。- トライバランスイオン(TM)搭載で、美しさを印象付けるうるおい・まとまり・ツヤのある髪へ。うるおい約17%アップ、まとまり約39%アップ、ツヤ約19%アップ(※)を実現します。- トライバランスイオン(TM)搭載で、枝毛や切れ毛を約72%(※)抑制し、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ導きます。また、静電気を約99%抑制(※)します。※当社測定法/当社比較検証法による

業務用設計による、安定したドライ性能

- 業務用として開発したシロッコファンとモーターを搭載。水車のような多数の羽をもつファン構造で、安定した風圧・風速を実現し、髪の根元からしっかりと乾かします。- 付属のセットブローフード(TM)はテスコム独自のデザインで、フードとブラシで髪を挟み込むことで、プロのような安定したセルフブローができます。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。

毎日使いやすく、長く安心して使える設計

- ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。温風と冷風をワンタッチで切り替えられるクールショットスイッチは、グリップを握ったときに押しやすい位置に配置。風量切り替えスイッチもシンプルで使いやすい設計です。- 従来のフィルターに比べ、耐久性の高いフィルターを採用。お手入れしやすく、水洗いも簡単に行えます。- ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。- 業務用の高い設計基準による2年間保証。当社で製造・品質管理を行う信頼の日本製です。- 美容師へのリサーチを重ねて開発した本体形状で、手が小さめな方でも握りやすい細身のグリップやバランスの良い重心設計で、持ちやすく乾かしやすいドライヤーです。- 上品なマット質感のスモーキーグレー、ブラック、ホワイトアッシュの3色展開で、インテリアにも馴染む、洗練したミニマルなデザインに仕上げました。

サロンシェアNo.1！(数量ベース)

- 1965年の創業以来、当社が製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。※2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)

製品概要

製品名：プロフェッショナル トライバランスイオン(TM) ヘアドライヤー

型番：NIB400B-H

カラー：スモーキーグレー

発売日：2026年2月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/nib400b

製品名：プロフェッショナル トライバランスイオン(TM) ヘアドライヤー

型番：NIB400B-K

カラー：ブラック

発売日：2026年2月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/nib400b

製品名：プロフェッショナル トライバランスイオン(TM) ヘアドライヤー

型番：NIB400B-W

カラー：ホワイトアッシュ

発売日：2026年2月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/nib400b

販売先

■ 全国の家電量販店など

■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

テスコム公式SNSアカウント

テスコム公式 Instagramビューティーアカウント：https://www.instagram.com/tescom_beauty/

テスコム公式 Instagramキッチンアカウント：https://www.instagram.com/tescom_kitchen/

テスコム公式 X(旧Twitter)アカウント：https://twitter.com/TESCOM_JP