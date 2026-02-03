【タカミから新発売】毛穴*¹・テカリ・肌のゆらぎに。“水感ゲル”で、夕方までテカらない。うるすべ美肌へ。

日本ロレアル株式会社 タカミ事業部

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*²以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、www.takami-labo.com(https://www.takami-labo.com/))は、夕方までテカらない、うるすべ美肌に導く、タカミ“水感ゲル”を2026年2月24日（火）より、全国発売いたします。

百貨店・直営店・Eコマース合算売上げNo.1*³美容液「タカミスキンピール」のタカミから新登場するタカミ“水感”ゲルは、「素肌をまとう」概念はそのまま、毛穴*¹、テカり、くすみ*¹、肌あれ*¹、乾燥などの肌悩みにアプローチ。水感たっぷりのオイルフリー処方で、肌にみずみずしい潤いを与え、皮脂をコントロールし、肌の水分と油分のバランスを整えながら、毛穴*¹の目立ちにくい、うるすべ美肌へ導きます。

【肌バランス*⁴をサポートする美容成分配合】

美容成分を配合したマイクロアクアゲルと皮脂吸収パウダー*⁵が、みずみずしい潤いを与えながら、テカリ・べたつきを抑えます。潤うのにさらっとした使い心地で、朝のメイク前にもおすすめです。

実際に使用いただいた97％の方は「べたつかない」と回答、さらに98％の方は「友人にすすめたい！」と回答しました*⁶。

【タカミ“水感”ゲルのバランステクノロジー】

1．うるおいを与える

ヒアルロン酸Naとポリグルタミン酸Naから成る

マイクロアクアゲルが肌表面に水の膜を形成し、

角質層のすみずみまで潤いを届けます。

2．皮脂をコントロール

皮脂吸収パウダー*⁵が毛穴や肌の凸凹に入り込み,

余分な皮脂を吸い取り、テカリをおさえます。

【美容皮膚の知見に基づく安心へのこだわり】

肌トラブルが起きやすい方でも、安心してお使いいただけるよう処方設計。ノンシリコン処方で、皮膚科医監修のもとテスト済*⁷、ノンコメドジェニックテスト済*⁸。敏感肌の方にもご使用いただけます*⁷。アルコールフリー、無香料、無着色。

【製品概要】

タカミマイクロゲルPGA+HA

[機能性ゲル]

50g 4,620円（税込）

2月24日（火）全国発売

■タカミマイクロゲルPGA+HA製品ページ：https://www.takami-labo.com/news/detail/20251211_gel

※1 乾燥による。 ※2 2008年1月~2016年8月の延べ人数 ※3 Beaute Research 調べ。2025年1月「日本2024年第四四半期版レポート」（Copyright(C)2025 Beaute Research SAS)に基づく、調査期間（2022年1月～2024年12月）におけるBeaute Research参加企業／スキンケア製品売上金額を百貨店・直営店・Eコマース市場で合算した上で比較。参加ブランドおよびプレステージ市場についてはこちら：https://www.takamilabo.com/special/award/skinpeel_beaute ※4 潤いながらもべたつかない ※5 シリル化シリカ ※6 22～49歳の女性66名の事前モニターによる使用感評価。「そう思う、またはやや思う」と答えた回答者の割合。5段階評価。2023年9～10月、タカミ調べ。 ※7 すべての人にトラブルがおきないわけではありません ※8 すべての人にコメド（ニキビのもと）ができないわけではありません ※9 ピリドキシHCI

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

* 2008年1月~2016年8月の延べ人数

