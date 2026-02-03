のぐち北湯沢ファーム会員募集のお知らせ【野口観光株式会社】

野口観光マネジメント株式会社

野口観光グループからのご案内です。

安心・安全な野菜づくりに取り組む「のぐち北湯沢ファーム」では、ファーム会員様を募集中です。

ギフトセットと北海道の季節の野菜を年5回ご自宅へ配送いたします。

お届け先の指定が可能なので、ご自宅用、贈答用の他、「1人暮らしだとなかなか消費できない…！！」という方は職場の皆様でシェアするなどもお勧めです。

産地直送の野菜が楽しめるセットを、ぜひご利用ください。

◆WEBからのお申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ABssqXkzmkTIsKSjGb1cmceBSTkWVngOy-aPjCgn4vOUXg/viewform)

◆年会費 16,000円（税込・送料込）

◆発送内容 グリーンアスパラ（1kg）、やまいも（3kg）、とうもろこしギフトなど全5回

◆お申し込み期間 2026年2月28日（土）まで

※お申し込み期間内でも、セット数の上限により申し込みを終了させていただく場合もございます。

皆さまのお申し込みをお待ちしております。