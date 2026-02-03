ネットワーク運用の“現場依存”ゼロを目指して 無償クラウドリモート管理サービス「アドミリンク」に、複数拠点一括導入を可能にする新機能「アドミリンク ゼロコンフィグ」を2月24日提供開始

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2月24日（火）にリモート管理サービス「アドミリンク」に新機能「アドミリンク ゼロコンフィグ」を追加いたします。

「アドミリンク」は、インターネットを経由して遠隔地に設置したネットワーク機器と管理者(Administrator)をつなぐこと(Link)を目的とした、無料でご利用いただける当社オリジナルのリモート管理サービスです※。

※https://www.elecom.co.jp/news/release/20220419-01/（2022年4月19日公開）

特設Webページ：https://www.elecom.co.jp/solution/service/adminlink/

「アドミリンク ゼロコンフィグ」機能追加の背景

従来の「アドミリンク」機能では、次のような業務負担やトラブルが発生することがありました。

―ネットワーク機器を事前に一台ずつ設定し、発送する手間がかかる

これまでは、保守管理会社（販売店）が事前にネットワーク製品を開封し、起動・ログイン後に1台ずつ指定通りに設定していました。作業後はもう一度梱包して法人ユーザーへ発送していましたが、多くの作業工数が必要となる上に、手動設定によるトラブルも発生しやすい状況でした。

―専門知識があるネットワーク機器管理者との調整が必要

ネットワーク機器の設定は専門的な知識が必要なため、機器管理者の立ち会いのもとで設定作業を行う必要があり、業務が増える原因となっていました。

新機能「アドミリンク ゼロコンフィグ」の追加により、保守管理会社（販売店）やエンドユーザー（機器管理者）の負担軽減を実現します。

届いたら挿すだけで、すぐに使える。「アドミリンク ゼロコンフィグ」の特長

リモート管理サービス「アドミリンク」に、新機能「アドミリンク ゼロコンフィグ」が追加されることでネットワーク機器の事前設定が不要となり、従来は現地で行っていた業務を遠隔で進めることができるため、業務負担の軽減が期待できます。

―クラウド側でネットワーク機器の設定が一元管理できる

設定内容の定期的なチェックや、すべての拠点で同じセキュリティポリシーを適用することが可能です。すでにアドミリンクをご利用の場合には、新規拠点や増設した分からご利用いただけます。

―設置作業の標準化と工数削減

現地での作業は製品を開梱して、指示通りのポートに接続するだけで完了します。専門スキルがなくても対応できるため、キッティングや現地での設定にかかる時間が短縮され、業務の効率化をサポートします。

対応機器

■マルチギガ対応Webスマートスイッチ(PoEモデル)

■マルチギガ対応Webスマートスイッチ

■Wi-Fi 7対応 アクセスポイント

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260203-02/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一