17LIVE運営のVTuberグループ「ゆるかると！」、KADOKAWA提供の「CSP」を利用開始

株式会社KADOKAWA（以下：KADOKAWA）と17LIVE株式会社（以下：17LIVE）は、17LIVEが展開するVTuberグループ「ゆるかると！」が、KADOKAWAが提供するYouTubeMCN「CSP（クリエイターサポートプログラム）」の利用を開始したことをお知らせいたします。

CSPを利用することにより、ゲーム・アニメ・カラオケ音源など、さまざまな著作物を二次利用できるようになり、「ゆるかると！」メンバーはより幅広い活動が可能となります。

■「ゆるかると！」とは？

「ゆるかると！」は、「2.5次元 × オカルト × コメディ」をコンセプトに、様々な謎や疑問に挑む新しいVTuberグループです。「普通じゃないことが、面白い」というモットーの元、雑談やゲーム実況だけではなく、実写を使ったロケ企画などを積極的に行っていきます。



■「CSP（クリエイターサポートプログラム）」とは？

「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。

KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。

現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は600チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,000万人以上（*2）にのぼります。



CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）

(*2)2024年12月末時点

