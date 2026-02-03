【ツエーゲン金沢】明治安田Jリーグ百年構想リーグ | 3/1(日)ホーム開幕戦に「熱狂開幕ブランケット」を来場者先着5,000名様にプレゼント！

株式会社石川ツエーゲン

3月1日（日）に金沢ゴーゴーカレースタジアムにて開催される明治安田Ｊ2・J３百年構想リーグのホーム開幕戦にて、「熱狂開幕ブランケット」を来場者先着5,000名様ににプレゼントいたします。本企画はシーズン移行に際して開催される特別な大会である「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」を記念して全国の試合会場にて実施されるものです。

※Jリーグ特設サイトはこちら(https://www.jleague.jp/special/soccermanga/)

※3月1日(日)カマタマーレ讃岐戦のチケットはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18429)（2月10日(火)10:00アニバーサリー会員1次販売より順次販売開始）

熱狂開幕ブランケット プレゼント概要

(C)高橋陽一／集英社 (C)︎金城宗幸・ノ村優介／講談社 (C)小林有吾／小学館

■対象試合

明治安田J2・J3百年構想リーグ 3月1日(日)

ツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐(14:00試合開始)

■試合会場

金沢ゴーゴーカレースタジアム(金沢市磯部町ロ75-1)配布場所ビジター入場口を除く各入場口

■配布時間

12:00～（先行入場は11:30～）なくなり次第終了

■その他

・未就学児のお子様は試合観戦チケットが不要のため、一緒に観戦いただく方の当日の試合観戦チケットをご提示いただくことになります。

・お受け取りいただくのに費用は要りません。