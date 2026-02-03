【ニューエラ】中津川吾郎氏をディレクターに迎えた「Powered by GORO（MIN-NANO）」の2026年春夏コレクションを2月6日（金）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、東京・池ノ上のショップMIN-

NANOオーナーである中津川吾郎氏をディレクターに迎えた「Powered by GORO（MIN-NANO）」の

2026年春夏コレクションを、ニューエラストア各店（ニューエラ新宿イースト・ニューエラミニ名古

屋駅を除く）と公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月6日（金）に発売いたします。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。

今シーズンは、使い古されたヘビーデューティーなワークウェアやヴィンテージカー、ミッドセンチュ

リーの家具など、アメリカのさまざまなカルチャーからインスパイアされたカラーリングや素材選びが

特徴的なコレクションとなっております。

ありそうでなかったカラーリングのMLB2チームの［59FIFTY(R)（フィフティーナインフィフティー）］や、オールメッシュの［Retro Crown 9FIFTY(TM)（レトロクラウン ナインフィフティー）］、バイザーステッカーの日焼け跡を模した加工を施した［9THIRTY(TM)（ナインサーティー）］など、ユニークでありながらデイリーに着用しやすいヘッドウェアとTシャツ、キッズモデルを含めた全20種を展開いたします。

【アイテムラインアップ】 ※価格はすべて税込

［59FIFTY(R)］ 各6,600円

［Retro Crown 9FIFTY(TM)］ 各6,380円

［9THIRTY(TM)］ 各5,500円

［Explorer］ 各6,380円

［Short Sleeve Washed Cotton T-shirt］ 各5,500円

FrontBackFrontBack

＜KIDS＞

［Youth 9FIFTY(TM)］ 各4,620円

［Youth 9TWENTY(TM)］ 各4,950円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/powered-by-goro-nakatsugawa-min-nano