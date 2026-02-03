町田のeスポーツ施設NOABOX、ゲームイベントの実況配信スタジオでの使用レビュー - プロチームのブートキャンプ拠点としても活用拡大
■Battlefield 6実況配信スタジオとしての利用
東京都町田市のeスポーツ施設「eSports Station NOABOX」は、FPSタイトルBattlefield 6のコミュニティイベント「REON | Battlefield 6 SECOND FLY - Invitational Clan Match - Sponsored by EA」において、実況解説の配信スタジオとして利用されました。
本イベントは、実力派4チームによる総当たり形式の対戦企画で、公式YouTube同時視聴も行われる注目度の高い配信イベントです。NOABOXは、実況・解説を行う配信拠点として機能し、安定した通信環境とプロ仕様の設備が活用されました。
▶配信利用団体インタビュー
―今回の配信内容について
「Battlefield 6の魅力を広く伝えることを目的としたコミュニティ向け配信でした。今回は完全オンライン形式で、実況・解説に特化した構成だったため、安定した配信環境とオペレーションしやすい設備が不可欠でした」
―施設選定の決め手
「PC台数の多さと機材環境の充実度が大きな決め手でした。立地と価格のバランスも良く、配信に必要な環境が最初から整っている点が非常に助かりました。オブザーバーチームや運営スタッフが複数名いても余裕を持って動けるスペースがあるのは、他の施設にはなかなか無い強みだと感じました」
―空間の印象
「特注PCの存在感や六角形LED照明など、eスポーツ専用施設ならではの世界観が作られており、視覚的な演出力が非常に高いと感じました」
―スタッフ対応
「急な台本印刷や設営のサポートをお願いする場面もありましたが、終始スムーズかつ前向きに対応していただきました。現場の進行を理解して動いてくださるので、運営側として非常に心強かったです」
―おすすめしたい団体
「コミュニティ大会や実況付きイベントはもちろん、企業イベントや懇親会にも適していると感じました。ゲームを活用した企画や交流イベントなど、eスポーツならではの活用ができる空間だと思います」
■ プロeスポーツチームのブートキャンプ拠点としても利用
NOABOXは大会配信スタジオだけでなく、プロチームのブートキャンプ施設としても活用が進んでいます。
現在、プロeスポーツチームDelightのVALORANT部門が「VALORANT Challengers Japan」に向けたブートキャンプ拠点として利用。
▶環境の特徴
・RTX4090搭載ハイスペックPC
・デュアルモニター
・自動昇降式デスク
・自宅環境／大会環境に合わせたセッティング再現
▶利用形態
・5人用個室 → 選手席
・3人用個室 → コーチ席
▶選手コメント
「めちゃくちゃ良いです。まずPCスペックが高く安定した環境でプレイできるのがありがたい。さらに昇降式デスクで環境を合わせられるのが非常にいいです。またデバイスの面でもWootingやNinjutsoが用意されているのでそれを使用できるのも何気に助かった」
Delight以外にもこれまでにもNOEZ FOXX、REIGNITEなどのチームがブートキャンプ施設として利用しています。
■ NOABOXが選ばれる理由
・RTX4070～4090搭載の高性能PC環境
・240Hz～480Hzモニター
・LED演出を備えたeスポーツ特化空間
・高速回線による安定した配信環境
・オブザーバーや運営チームも収容可能な広さ
・eスポーツ経験豊富なスタッフの現地サポート
▶大会配信、実況スタジオ利用、企業イベント、プロチーム強化拠点まで、eスポーツに特化した総合スタジオ空間として活用が広がっています。
▶イベント・ブートキャンプの貸出は随時受付中です→https://noabox.jp/StudioRental
■ 施設概要
・eSports Station NOABOX町田
・神奈川県相模原市南区上鶴間本町3-6-16（JR町田駅徒歩7分）
・配信スタジオ貸切・大会貸切・ブートキャンプ利用対応
・お問い合わせはこちら→https://noabox.jp/contact