【神戸市×AlphaDrive】「アイデアがない」はもう言い訳にならない。生成AI×新規事業開発メソッドで、60分で事業の設計図を描く「KOBE BASE CAMP」を開催

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、神戸市内企業向けに新規事業のアイデアを60分で作る、「KOBE BASE CAMP」を2025年3月2日（月）15:00~ANCHOR KOBEで開催いたします。

■ 開催の背景

多くの企業や担当者が新規事業開発において「アイデアが思い浮かばない」「時間がかかりすぎる」「進め方がわからない」といった課題を抱えています。本イベントは、そうした固定観念を払拭し、AlphaDriveが持つ独自の「新規事業開発メソッド」と「最新の生成AIツール」を掛け合わせることで、わずか60分という短時間で事業アイデアの初期仮説（顧客・課題・解決策・提供価値）を構築する体験型ワークショップです。

■ KOBE BASE CAMPの特長

1. 「60分」で初期仮説を構築する

「アイデアがない」という状態を即日で脱する実践的なプログラムです。前半40分で「正しい新規事業の型（メソッド）」をインプットし、後半60分でAIツールを活用してアイデアをアウトプットします。ご自身の妄想を、短時間で「事業の設計図」へと変える体験を提供します。

2. AlphaDriveの独自ツールとメソッドを無償提供

数多くの大手企業で導入されているAlphaDriveのフレームワークを短時間で学べます。

■ 開催概要

イベント名： KOBE BASE CAMP

日時： 2026年3月2日（月） 15:00～17:00

会場： ANCHOR KOBE（オフライン開催）

住所：〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

対象： 神戸市内企業の新規事業担当者や関心のある方

定員： 20名

参加費： 無料

持ち物： PC持参必須（AIツールを使用するため）

講師： 株式会社アルファドライブ イノベーション事業部

Incubation Suite プロダクトオーナー 白杉 大

■ プログラム（予定）

15:00～15:10 オープニング

15:10～15:50 顧客課題研修（講義）

15:50～16:50 AI活用 事業開発アイデアワーク

16:50～17:00 クロージング

■ 申し込み方法

参加をご希望の方は、以下の専用フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/DcRwKr7Pc5U1nPYq8

※応募締め切り：2月26日（木）23:59

※応募多数の場合は選考（または抽選）となる場合がございます。

※定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。

■ 講師プロフィール

白杉 大（しらすぎ だい）

株式会社アルファドライブ イノベーション事業部 Incubation Suite プロダクトオーナー

株式会社リクルート入社後、中古車領域の販促支援コンサルティング、研修制度開発、働き方改革などを推進。同時期に、複数の事業内新規事業で事業開発を経験。また、社内新規事業起案制度を利用し自身のアイデアも起案。200件以上の提案からグランプリに選出され、事業開発に専任従事。 2019年7月に株式会社アルファドライブへ入社。500案件以上の起案者支援メンタリング、複数の大手企業に対する制度設計支援、事業支援、研修実施に携わる。2022年より自社SaaS「Incubation Suite」のプロダクトオーナーとして事業開発を推進中。

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp

＜本リリースについてのお問い合わせ＞

担当者：株式会社アルファドライブ AlphaDrive REGION 広報担当

楠瀬まどか [ad.region@alphadrive.co.jp]