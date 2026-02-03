【最終結果発表】『10周年PASH!ブックス大賞』大賞1作品・入賞7作品が決定！

PASH!ブックス10周年を記念して開催した「小説家になろう」とのタイアップコンテスト


『10周年PASH!ブックス大賞』にたくさんのご応募をいただき、


誠にありがとうございました！ 心より御礼を申し上げます。



最終選考の結果、応募総数10410件の中から以下1作品が大賞、


7作品が入賞として決定いたしましたので、ここに発表いたします。


受賞作品の書籍化やコミカライズにぜひご期待ください！




大賞
　賞金30万円＆大賞トロフィー
　書籍化・コミカライズ確約



◇『言ってなかったけど、俺の元カノ魔王なんだよね』(https://ncode.syosetu.com/n4932ip/)　桜枕




入賞
　賞金10万円＆入賞トロフィー
　書籍化確約


　（※作品名50音順）



◇『悪役令息はママがちゅき』(https://ncode.syosetu.com/n7374jp/)　埴輪庭



◇『怪男子』(https://ncode.syosetu.com/n3031ft/)　変わり身



◇『コインランドリーでいつも並んで読書をしているクーデレ美少女が取引先の副社長だった』(https://ncode.syosetu.com/n5553kq/)　剃り残し



◇『さようなら、私の軽すぎた結婚～これが正しい魅了の使い方～』(https://ncode.syosetu.com/n9366iq/)　頼爾



◇『戦国M&A ～織田信長を救い、日本という国を丸ごと買収（マネジメント）する男～』(https://ncode.syosetu.com/n0690kp/)　九条ケイ・ブラックウェル



◇『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(https://ncode.syosetu.com/n2648kw/)　ちゃらん



◇『ヒロインしか愛さないはずの公爵様が、なぜか悪女の私を手放さない』(https://ncode.syosetu.com/n8252jz/)　魚谷



PASH!ブックス10周年特設サイト :
https://10th.pashbooks.jp/award


