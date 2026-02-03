【最終結果発表】『10周年PASH!ブックス大賞』大賞1作品・入賞7作品が決定！
PASH!ブックス10周年を記念して開催した「小説家になろう」とのタイアップコンテスト
『10周年PASH!ブックス大賞』にたくさんのご応募をいただき、
誠にありがとうございました！ 心より御礼を申し上げます。
最終選考の結果、応募総数10410件の中から以下1作品が大賞、
7作品が入賞として決定いたしましたので、ここに発表いたします。
受賞作品の書籍化やコミカライズにぜひご期待ください！
大賞
賞金30万円＆大賞トロフィー
書籍化・コミカライズ確約
◇『言ってなかったけど、俺の元カノ魔王なんだよね』(https://ncode.syosetu.com/n4932ip/) 桜枕
入賞
賞金10万円＆入賞トロフィー
書籍化確約
（※作品名50音順）
◇『悪役令息はママがちゅき』(https://ncode.syosetu.com/n7374jp/) 埴輪庭
◇『怪男子』(https://ncode.syosetu.com/n3031ft/) 変わり身
◇『コインランドリーでいつも並んで読書をしているクーデレ美少女が取引先の副社長だった』(https://ncode.syosetu.com/n5553kq/) 剃り残し
◇『さようなら、私の軽すぎた結婚～これが正しい魅了の使い方～』(https://ncode.syosetu.com/n9366iq/) 頼爾
◇『戦国M&A ～織田信長を救い、日本という国を丸ごと買収（マネジメント）する男～』(https://ncode.syosetu.com/n0690kp/) 九条ケイ・ブラックウェル
◇『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(https://ncode.syosetu.com/n2648kw/) ちゃらん
◇『ヒロインしか愛さないはずの公爵様が、なぜか悪女の私を手放さない』(https://ncode.syosetu.com/n8252jz/) 魚谷
PASH!ブックス10周年特設サイト :
https://10th.pashbooks.jp/award
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!BOOKS 公式サイト
https://pashbooks.jp/
◆PASH!BOOKS 公式X（旧Twitter）
@pashbooks(https://x.com/pashbooks)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください