- 留学を諦める最大理由「経済的負担」-　ワーキングホリデーをカリキュラム化。お金の心配なく留学に行ける「バンタン外語＆ホテル観光学院」 2027年4月に開校

「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンに掲げ、現役プロフェッショナルによる実践教育を展開する株式会社バンタンは、ワーキングホリデーを活用した新スクール『バンタン外語＆ホテル観光学院』を開校します。本スクールでは、海外で「学びながら働く」ことをカリキュラムの中核に据え、就労で得た収入で留学費用を補いながら学ぶ設計とすることで経済的負担を抑えた海外体験を実現します。開校時期は、2027年4月に東京・大阪、2028年4月に名古屋を予定しています。

■開校の背景：留学の機会と社会ニーズの乖離

高校生・大学生の約8割が「経済的理由」で留学を断念

調査※によると、留学をしない理由として最も多く挙げられているのが「経済的な余裕がないこと」であり、高校生の80％、大学生の84％がこれを理由に留学に踏み切れないことが示されています。語学力や海外経験の重要性が広く認識されている一方で、数百万円規模となる費用が、留学をしない大きな要因となっている現状があります。

※出典：トビタテ！留学JAPAN

インバウンド回復で顕在化する「語学対応人材」の不足

一方、日本の観光・ホスピタリティ業界では、インバウンド需要の急回復により、語学力と多文化対応力を備えた人材の確保が喫緊の課題となっています。世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）の将来予測※によると、日本は観光産業におけるスキル人材不足度が高い国の一つに位置付けられ、2035年には国内の観光産業で約211万人規模の人材不足が生じる可能性があると試算されています。特に地方の宿泊施設や観光地を中心に採用難が深刻化しており、語学力と実践力を兼ね備えた人材育成が急務となっています。

※出典：世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）

高まるワーキングホリデー需要と、新しい留学の選択肢

こうした状況の中、海外で働きながら滞在費用を補えるワーキングホリデー制度への関心が高まっています。オーストラリアへの日本人渡航者数は、2024年には17,095名と過去最高を記録しました※。バンタンは、留学の機会が経済力によって制限される現状と、社会が求める語学対応人材の不足という2つの課題をつなぐ解として、ワーキングホリデーをカリキュラムの中核に据えた『バンタン外語＆ホテル観光学院』を開校します。

※出典：The Australian Financial Review/Austrailian Goverment

■本スクールの特長

１.お金の心配をせずに留学できるワーキングホリデーをカリキュラム化

ワーキングホリデー制度を教育カリキュラムの中核に組み込むことで、海外で就労経験をしながら、語学力と実務経験を同時に身につけることができます。また、海外で働くことで得られる収入を生活費などに充てながら学ぶ設計とすることで、従来は経済的理由で留学を諦めざるを得なかった人に新たな選択肢を提示します。

２.ワーキングホリデーをよりキャリア形成に効果的にした「ワーキングスタディ」を提供

従来のワーキングホリデーには、大きく3つの課題がありました。

１.就労先が見つからない

人気都市に若者が集まり、現地での就労先が見つからない

２.語学・スキルが伸びない

渡航前の語学スキルの下地作りが不足し、渡航後も語学力が伸びない

３.就職に結びつかない

休学または卒業後に渡航するため新卒扱いではなくなる。就職活動に遅れがでる

本スクールは、これらの課題を解決し、ワーキングホリデーをキャリアに直結させます。そのために、このプログラムでは以下3つに注力した「ワーキングスタディ」という新しい枠組みを設計しています。

１.就労先の紹介

生徒の英語レベルや意向に合った就労先の紹介

現地での就労先の紹介・面談セッティング

２.語学力・スキル向上

日本での語学授業で基礎を固めてから渡航

現地の語学学校での学習

渡航後もオンラインで英語補講授業

３.キャリア実現

ワーキングホリデーをカリキュラム化するから遅れることなく就職できる

一流ホテル等での国内インターンシップを通してスキル向上

３. 国内の現場で学ぶ、豊富なインターンシップやリゾートバイト

IHGホテルズ&リゾーツ、ハイアットグループ、マリオット・インターナショナルといった外資系ホテルをはじめ、日系ホテルや一般企業でのインターンシップ、全国各地のリゾート地におけるホテル・観光施設での就労（リゾートバイト）など、実務経験を積める環境を整えています。こうした経験を通じて、語学力や接客スキル、ホスピタリティの基礎を身につけ、将来の海外就労やグローバルなキャリアにもつながる実践力を養います。

４. 実務経験を持つ講師陣による、リアルな語学・専門教育

語学教育は、英語・韓国語教育を専門とする講師が担当。基礎から応用まで、現場で通用する語学力の習得を目指します。また、ホテル観光・国際ビジネス分野の専門授業では、外資系ホテルやグローバル企業での実務経験を有する講師が登壇。接客やホスピタリティ、ビジネスシーンにおけるコミュニケーションの考え方など、実務に即した内容を指導します。

５. 高校生段階から海外に触れる、高校留学・短期研修

高等部では、英語圏（ニュージーランド）または韓国への約3か月間の短期留学を予定しています。留学期間中は現地の高校に通い、授業や学校生活を現地の同級生と共に過ごすことで、語学力だけでなく異文化理解や主体性を育みます。

６. 学びを超えた、「一生忘れられない海外体験」

語学学習や就労経験に加え、海外でしか得られない体験プログラムも用意しています。例えば、ベトナム・サパでの少数民族家庭へのホームステイや収穫体験、フィジーでのダンス体験やパラオでの無人島生活体験など、現地の文化や自然、人と深く関わる機会を提供します。こうした体験を通じて、異文化理解や主体性を育み、将来のキャリアや人生の選択に活かされる経験となることを目指しています。

■ スクール概要

スクール名：バンタン外語＆ホテル観光学院

開講時期：2027年4月（東京・大阪校）／2028年4月（名古屋校）予定

拠点：東京／大阪／名古屋

通学形式：大学部（4年制）・専門部（2年制※1/3年制）・高等部（3年制※2）

入学資格：大学部・専門部 満18歳以上/高等部15～18歳

【大学部（4年制）】

英語専攻／韓国語専攻／国際ビジネス・コミュニケーション専攻／国際ホテル観光専攻

【専門部（2・3年制）】

英語専攻／韓国語専攻／国際ビジネス・コミュニケーション専攻／国際ホテル観光専攻 ※2年制はワーキングホリデーなし

【高等部（3年制）】

英語専攻／韓国語専攻／国際ホテル観光専攻

※高等部はワーキングホリデーではなく、現地高校留学（短期研修）想定

■ 入学方法

入学をご検討・ご希望の方は、以下のHPより、資料請求、もしくはオープンキャンパスにご参加下さい。

HP：https://www.vantan.com/jp/vfa/(https://www.vantan.com/jp/vfa/)

■VANTAN（バンタン） http://www.vantan.jp/(http://www.vantan.jp/)

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している（東京・大阪・名古屋・福岡）。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサー、音楽などの分野で全日制の高等部※2・専門スクール・大学部※1・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。

※1：連携している通信制大学にて大卒資格を取得

※2：通信制高校 学校法人角川ドワンゴ学園 S高等学校との連携により、高校卒業資格を取得