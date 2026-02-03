【最新作】40周年を迎えた「A列車で行こう」。進化を遂げた「A列車で行こう9」が、Nintendo Switch(TM) 2で新たな都市を描きだす。

株式会社アートディンク

株式会社アートディンクは、Nintendo Switch(TM) 2にて「A列車で行こう9 Evolution」を2026年6月4日（木）に発売することを発表いたしました。また、40周年を記念した豪華限定版の「A列車で行こう9 Evolution 40周年メモリアルボックス」が同日発売されることも発表いたしました。

日本全国の列車を走らせ、リアルな都市開発を描くRTシミュレーションの定番「A列車で行こう9」。Nintendo Switch 2 で発売される「Evolution」では建造物や景観表現が進化し、街を眺める歓びはさらに深まります。

1980年代、パソコンゲーム黎明期に誕生した、

都市開発鉄道シミュレーションゲーム

「A列車で行こう」シリーズは40周年を迎えました。

「A列車で行こう9 Evolution」の主な特徴

真新しい眺望

ライティングや反射表現が再構築され、さらにリアリティのある眺望へ。

街に雲の影が落ち、水の表現が豊かになったことで、移り変わる街の息遣いが感じられます。

▲実在車両は300車両以上を収録。スマートな街並み

社会の変化を反映して、本作の街並みもより現代らしいものへと進化しました。

バリアフリーや利便性を意識した施設を多数収録。生まれ変わったスマートな都市景観を実現できます。

緑化された新時代の街

近年、世界的に環境保護や景観への意識が高まり、都市部の緑化が進められています。

本作でも緑化が施された高層ビルやショッピングモールを収録しました。

緑と共存する新時代の建物で街を彩りましょう。

クォータービュー・モード

シリーズお馴染みのクォータービュー・モードを搭載。15度ごとに角度を変えて、A3、A4、A7等、昔遊んだA列車と同じ画角でプレイできます。「A9」の緻密な街並みを、親しみやすいクォータービューでお楽しみください。

田舎から大都市まで

「A9」の特徴は、なんといっても圧倒的な街づくりの自由度。500種類以上の建物や小物で、街を自由に開発しましょう。

自然と調和する田舎から、高層ビルが立ち並ぶ大都市まで、あなたの理想の街を作れます。

初めての街づくりも安心

操作方法からゲームのコツまでチュートリアルでサポート！ 初心者でも安心して街づくりをはじめられます。さらに「ニューゲーム」から遊べるマップには、クリア条件が追加され、街づくりの目標が明確になりました。

好みの操作で快適な街づくり

ボタン操作のほか、Joy-Con 2 やUSBマウスを使用したマウス操作にも対応。

どこでもお好きな操作方法で、街づくりをお楽しみいただけます。

「A列車で行こう9 Evolution」の魅力を動画で紹介

製品情報

豪華限定版「40周年メモリアルボックス」同時発売決定！

40年の軌跡を辿る記念グッズが詰まった、特装版を同時発売！ ここでしか手に入らない豪華特典をぜひ手に入れてください。

※本商品は初回生産分のみ販売いたします。なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

収録内容

・A列車で行こう9 Evolution

・LOGiN & 週刊ファミ通 A列車で行こう40周年記念号

・A列車40周年記念ピンバッジ

・A列車40周年特別記念切符シート（硬券）

・A列車40周年メモリアルボックス（ケース）

LOGiN & 週刊ファミ通 A列車で行こう40周年記念号

当時の記憶が甦る！胸熱くなる編集記事や、広告の数々を収録した豪華記念特別冊子。

（B5判 / 56ページ）

A列車40周年記念ピンバッジ

A列車で行こう40周年を記念して製作された特製ピンバッジ（ケース入り）。

A列車40周年特別記念切符シート（硬券）

シリーズデビューからの40年間を繋ぐ特別な記念切符シート（硬券切符二枚組）。

製品情報

