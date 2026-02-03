かわいいがぎゅぎゅっと詰まった「らぶいーず」のバレンタインをイメージしたテーマカフェが開催決定！「らぶいーず Bitter(ハート)Sweet Cafe」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「らぶいーず Bitter(ハート)Sweet Cafe」を、2月13日（金）より東京・大阪・宮城にて、期間限定オープンいたします。

■「らぶいーず Bitter(ハート)Sweet Cafe」公式サイト：https://loveez-2026cafe.theme-cafe.jp

「らぶいーず」（※）は、2025年11月現在SNSの総フォロワー数が200万人を超え、特に、Z世代の可愛いものが大好きな層に人気上昇中の注目キャラクターです。

このたび、エルティーアールは、“バレンタイン”をテーマにした、ぎゅぎゅっと「らぶいーず」のかわいいが詰まったフォトジェニックなテーマカフェを展開いたします。

メニューは、想いを包んだ、プレゼントボックスのような「きゅんきゅんキーマカレー」、肉まんをほぐしながらソースと絡めて食べる「ふたりはあちあちチーズにくまん」、普段は言えないぴょんちーの想いを包んだ「どきどきラブレターケーキ」、ティラミスと甘酸っぱいベリーを重ねた「ぎゅうぎゅうあいのティラミスパフェ」や、らぶらぶ感いっぱいのドリンクなど可愛くて美味しいメニューを沢山ご用意いたしました。

その他、描き足しアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場します。

「らぶいーず」のどこを切り取ってもかわいい空間ごとバレンタインが楽しめるカフェで、至上のティータイムをお過ごしください。

（※）「らぶいーず」について

愛の結晶「らぶいーず」。

メンヘラでさみしがりと

わがままマイペースガールのすもぴょんカップルや、

恋愛に猪突猛進なギャルと

イケメンナルシストのうるにゃぽカップル。

いろんなカップルの

らぶらぶで、たまーにせつない毎日を

みんなでやさしくみまもってあげてね。

■公式サイト：https://loveeez.com/

■公式TikTok：@loveeeeeeeeeeez

■公式Instagram：＠loveeeeeeeeeeeeez

■公式X：＠loveeeeeeez

＜開催概要＞

◇開催場所/期間：

■東京/新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿 1号店・2号店/2026年2月13（金）～3月8日（日）

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階

■大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店/2026年1月29日（木）～3月15日（日）

大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE OSAKA 6階

※2/13(金)よりメニュー/グッズが追加になります

■宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店/2026年1月29日（木）～3月8日（日）

宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階

※2/13(金)よりメニュー/グッズが追加になります

◇予約方法：2026年2月3日（火） 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート：18:00～

予約金：税込660円 ※１申込につき、4席迄予約可。

■「らぶいーず Bitter(ハート)Sweet Cafe」公式サイト：https://loveez-2026cafe.theme-cafe.jp

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2026年2月13（金）12:00～3月15日（日）23:59

特典

※画像はイメージです。

■事前予約者限定カフェご利用特典：事前予約(600円（税込660円）/1名)をご利用いただき、

メニューをご注文いただいた方に「ステッカー」を１つプレゼント。

予約特典

■リピート特典：前回ご来店のレシートまたは、レシート写真をスタッフに提示で「カード」 を１つプレゼント。

※枚数には限りがあります。無くなり次第、終了です。

リピート特典

■バレンタイン(ハート)イベント：飲食会計2,500円毎に「カード」を１つプレゼント。

※枚数には限りがあります。無くなり次第、終了です。

バレンタイン(ハート)イベント

メニュー

※画像はイメージです。

＜フード＞

あいじょうこめこめシチューライス

●あいじょうこめこめシチューライス 税込1,890円

ご好評につき、継続！浮かんだハートの真ん中には、たまごのすもぴょんが(ハート)見た目も気持ちもぽかぽかになる、らぶらぶホワイトシチューライスです。

きゅんきゅんキーマカレー

●きゅんきゅんキーマカレー 税込1,790円

ぴょんちーからあなた（すもっぴ）にプレゼント！

想いを包んだ、プレゼントボックスみたいなパンに入ったキーマカレーのプレート。

ふたりはあちあちチーズにくまん

●ふたりはあちあちチーズにくまん 税込1,590円

『ぼくみたい！もちもちにくまんスープ』のスープ温泉がすもぴょんのらぶらぶぱわーでシチューになっちゃった！

肉まんをほぐしながら、ソースと絡めてお召し上がりください。

＜デザート＞

らぶいーず(ハート)ドーナツ すもっぴ/ぴょんちー

●らぶいーず(ハート)ドーナツ すもっぴ/ぴょんちー 税込890円

ご好評につき、継続！

すもぴょんがまあるいドーナツになっちゃった！

ホイップクリームをつけて召し上がれ♪

すもっぴ：ホイップクリーム

ぴょんちー：ストロベリーホイップクリーム

どきどきラブレターショートケーキ

●どきどきラブレターショートケーキ 税込1,690円

普段は言えないぴょんちーの想いを包んだ、ラブレターのかたちのケーキ。

ぎゅうぎゅうあいのティラミスパフェ

●ぎゅうぎゅうあいのティラミスパフェ 税込1,690円

すき、すき、だ～いすき！

ティラミスと甘酸っぱいベリーを重ねた、ずっしり重たいあいのパフェ。

＜ドリンク＞

かわいくってとけちゃいソーダ すもぴょん

●かわいくってとけちゃいソーダ すもぴょん 税込1,290円

『かわいくってとけちゃいソーダ』がさらにらぶらぶになっちゃった！ふたりで飲むのにおすすめ！

ほっとはにーみるく すもっぴほっとすとろべりーみるく ぴょんちー

●ほっとはにーみるく すもっぴ

●ほっとすとろべりーみるく ぴょんちー 税込990円

見てほっこり、飲んでぽかぽか。心まで温めてくれるホットドリンクです。

すもっぴ：ハニーバニラミルク

ぴょんちー：ストロベリーミルク

らぶいーず(ハート)バレンタインラッシュ

●らぶいーず(ハート)バレンタインラッシュ 税込1,590円

あま～いチョコシェイクに、生チョコとベリーをトッピング。

可愛さをぎゅっと詰めこんだ、バレンタインドリンクです。

らぶいーず(ハート)ピンクラッシュ

●らぶいーず(ハート)ピンクラッシュ 税込1,590円

バニラアイスといちごがトッピングされた、ストロベリーシェイク。

甘酸っぱい恋の味をぎゅっと詰め込みました(ハート)

らぶいーず(ハート)ホワイトラッシュ

●らぶいーず(ハート)ホワイトラッシュ 税込1,590円

バニラアイスとマシュマロがトッピングされた、ホワイトチョコシェイク(ハート)

キラキラした冬にぴったりなドリンクです。

らぶいーず(ハート)イエローラッシュ

●らぶいーず(ハート)イエローラッシュ 税込1,590円

キャラメルアイスやポップコーンがトッピングされた、キャラメルシェイク。

まるで恋のように甘いドリンクです。

＜SIDE DRINK＞

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

税込各690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

※テイクアウトメニューもございます。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

缶バッジ（ランダム6種）

●缶バッジ（ランダム6種） 税込605円

アクリルクリップ（ランダム8種）

●アクリルクリップ（ランダム8種） 税込770円

アクリルキーホルダー（ランダム6種）

●アクリルキーホルダー（ランダム6種） 税込770円

ステッカーセット

●ステッカーセット 税込1,100円

白雲石コースター

●白雲石コースター 税込1,320円

【コピーライト表記】

