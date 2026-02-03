BALLISTIK BOYZ 砂田将宏の出演が決定！NY留学とタイ武者修行を経ての「夢」とは

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分）。 2月3日（火）～2月6日（金）はBALLISTIK BOYZのメンバー、砂田将宏をゲストに迎える。

番組では「人生初の決断」「武者修行」「ギャップ」「駆け抜ける」という4つのキーワードを軸に、LDH主催の「GLOBAL JAPAN CHALLENGE」の合格から、BALLISTIK BOYZ最年少メンバーとして成長を遂げてきた砂田将宏の人生ストーリーに迫る。

2013年に「GLOBAL JAPAN CHALLENGE」に合格後、13歳でニューヨークへ音楽留学を決意した砂田。約3年半過ごした ニューヨーク生活や、言葉の壁を乗り越えた当時の想いを語る。

また、中学進学のタイミングで抱いていた「サッカー」「ダンス」という2つの夢に揺れていたという砂田。サッカーの名門、ポル トガルのベンフィカの入団テストを受けるレベルの才能を誇っていた中、ダンスの道を選んだ理由も明かされる。

さらに、2022年夏から約半年間、メンバー7人で挑んだタイでの武者修行についても深掘りする。現地のアーティストとの交流 や、心が折れそうになった瞬間、そしてこの経験で得たものなどを語る。アーティストとの交流 や、心が折れそうになった瞬間、そしてこの経験で得たものなどを語る。

「セクシー担当」と言われながらも実は「超のつくマジメ人間」だという見た目とのギャップや素顔も明かされる。先日1月24日（土）に横浜アリーナで行われた三代目 J SOUL BROTHERS・山下健二郎主催の番組イベント『三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASEpresents 山フェス2026～Road to the Future～』でのやらかしエピソードも披露されるほか、「ハリウッドスター」という夢への想いも語る。

砂田将宏がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、2月3日（火）～2月6日（金）21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

