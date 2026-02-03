【earth music&ecology】大人気Disney Collectionより『ミッキー&フレンズ』が登場・春のおでかけにぴったりなカジュアルアイテムを2月27日(金)発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社ストライプインターナショナル


株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）の主力ブランド「earth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）」は、Disney Collectionを2026年2月27日（金）に全国のearth music&ecology店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。また、2026年2月3日（火）12時よりECサイトにて先行予約を実施いたします。


特集ページ：https://stcl.page.link/yCvG



earth music&ecologyで大人気のDisney Collectionより『ミッキー&フレンズ』が登場。「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「チップ&デール」など全6キャラクターそれぞれをイメージした春らしいカラーで統一し、デイリー使いにぴったりなカジュアルアイテム5型を展開いたします。


　


中でもおすすめは、ミニショルダーバッグです。前面にはレトロ感のあるキャラクターアートをシックなカラーでプリントし、大人でも持ちやすいデザインに仕上げました。背面の外ポケットは、内側にシートベルトのようなゴムバンドを施し、大切なぬいぐるみをキュートに収納いただけます。


また、キャラクターたちの愛らしい後ろ姿をイメージした巾着ポーチは、紐などにもアイコニックなモチーフをさりげなくあしらい、細部までこだわりました。



そのほか、キャラクターたちのお茶目な表情をフロッキープリントしたロンTと刺繍入りソックス、ポーチ付きの総柄エコバッグをご用意しております。



earth music&ecologyがお届けするDisney Collectionで、お気に入りキャラクターと一緒に春のおでかけをぜひお楽しみください。





■『earth music&ecology Mickey＆Friends Collection』 販売概要


発売日：2026年2月27日（金）　※ECサイトは同日12時より順次


販売場所：全国のearth music&ecology店舗、※イクスピアリ店は除く


自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/yCvG）、


ZOZOTOWN、楽天ファッション、マルイモール、LOCOND、iLUMINE、＆mall、d fashion、オンワード


EC予約開始日：2026年2月3日（火）12時


EC予約サイト：自社ECサイト「STRIPE CLUB」、楽天ファッション、マルイモール、オンワード、ZOZOTOWN


※一部予約対象外アイテムあり


販売アイテム：トップス1型、バッグ2型、ポーチ1型、ソックス1型　全5型





■『earth music&ecology Mickey＆Friends Collection』商品詳細


※すべて価格は税込み、フリーサイズです





【ミッキーマウス】

Disney/アソートプリントロンＴＥＥ


価格：\4,400



Disney/アソートショルダーバッグ


価格：\3,300


※ぬいぐるみはつきません



Disney/アソート巾着ポーチ


価格：\2,970



Disney/アソートポーチ付きエコバッグ


価格：\3,300



Disney/アソート刺繍入り靴下


価格：\1,400





　



【ミニーマウス】






【ドナルドダック】






【デイジーダック】






【グーフィー】






【チップ&デール】






※画像はサンプルでの撮影のため、実際の商品と異なる場合がございます。