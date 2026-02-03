これ1本で2台の機器を同時充電！USB Power Delivery対応、メッシュケーブル採用のUSB Type-C 2Wayケーブルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、1本のケーブルで2台の機器を同時に充電できる、USB Power Delivery対応のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) 2Wayケーブルを順次新発売いたします。



1本のケーブルが2本に分岐する2WayタイプのUSB Type-Cケーブルです。1ポートしかないAC充電器でも、本製品1本でスマートフォンやタブレット、パソコンなど2台の機器を同時に充電できます。USB Power Deliveryに対応し、最大140Wで対応パソコンなどの充電が可能です。ケーブルの外皮にはナイロンメッシュを採用しているため、ケーブル表面に傷がつきにくく、高い耐久性を実現しています。

外出や出張時も、AC充電器1個と本製品1本で2台までの充電が可能なため、持ち運ぶ荷物を減らせます。充電まわりをシンプルにまとめたい方にぴったりのアイテムです。

ケーブル1本で2台同時に充電できる、USB Type-C 2Wayケーブル

- ケーブル1本でスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器を2台同時に充電可能。散らかりがちなケーブルをすっきり配線でき、旅行や出張など外出先への持ち運びも1本に集約できます。- USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器などに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。- Hi-Speed USB(USB2.0)で最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます(※単プラグ接続時)。- 2Wayケーブルのばらつきを防ぎ、すっきりと配線できるケーブルアジャスター付き。使わないときもまとめておけるため、収納や持ち運びもスマートです。※対応機器は、対応表をご確認ください。▲ 1本のケーブルで2台の機器を同時に充電可能▲ AC充電器もケーブルも1つでOK(写真上)。デスク周りもすっきりし、外出時の持ち運びもスマートに！▲ 製品画像(MPA-CCCA12BK)長さは使いやすい約1.2m▲ 分岐部の長さは約30cmで、2台の機器を配置しやすい

USB Power Delivery(最大140W)対応でパソコンの充電も可能

- USB Power Deliveryに対応し、最大140W(28V/5A)(※1)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの充電が可能です。※1：単プラグ接続時※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。※2台の機器を同時充電する場合、出力される電力値は接続機器の性能および環境によって変動します。また、データ転送には対応しません。▲ USB Power Deliveryに対応し、スマートフォンと同時に対応パソコンの充電も可能(合計最大140Wまで)▲ 単独なら140Wまでのパソコンの充電に対応

耐久性や安全性にも配慮した高品質ケーブル

- 外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防ぎます。- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。- 高い導電性と信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。- コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。▲ 外皮にナイロンメッシュを使用するほか、難燃性素材の使用により、毎日の充電などに安心して利用可能

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応機種：USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリー、AC充電器、スマートフォン、タブレットなど- コネクター形状1：USB Type-Cプラグ- コネクター形状2：USB Type-Cプラグ+USB Type-Cプラグ- ケーブル長：約1.2m(コネクター含まず)、ケーブル径：約4.3mm- 対応電圧/電流：最大28V/5A ※単プラグ接続時- 対応ワット数：最大140W※DisplayPort Alternate Mode非対応※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

MPA-CCCA12シリーズ

〈ブラック〉

型番：MPA-CCCA12BK

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCCA12BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCCA12WH

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCCA12WH.html

U2C-CCCA12シリーズ

〈ブラック〉

型番：U2C-CCCA12BK

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CCCA12BK.html

〈ホワイト〉

型番：U2C-CCCA12WH

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CCCA12WH.html

※MPA-CCCA12シリーズとU2C-CCCA12シリーズは、販売チャンネルが異なる同一仕様の製品です。

MPA-CCCA12シリーズ〈ブラック〉 型番：MPA-CCCA12BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14815561/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009650920/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550409896/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550409896.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550409896.html

U2C-CCCA12シリーズ 〈ホワイト〉 型番：U2C-CCCA12WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14795010/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009656319/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550409940/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550409940.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550409940.html

