ホットミルクをもっと楽しく！　ゴディバ「ホットチョコレート トッパー」登場

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、2026年2月6日（金）より、「ホットチョコレート トッパー」3種類と「ホットチョコレート トッパー」をのせたドリンク「ホットチョコレート」を全国のショコリキサー取扱店にて販売します。

「ホットチョコレート トッパー」

「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上にそっと浮かべ、ゆっくりと溶かしながら楽しむ円盤型のチョコレートです。チョコレートがゆっくりと溶け出し、混ぜるほどに艶やかで濃厚な味わいへと変化します。裏側にあしらったマシュマロが、やさしい甘さをそっと引き立てます。なめらかな口どけと深いコクが広がり、カップの底まで贅沢な余韻を楽しめます。気品あふれる「レディーゴディバ」、カラフルな「ハート」、可愛らしい「ベア」の3種類のデザインをご用意しました。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人へのささやかなギフトにも最適です。

店頭で「ホットチョコレート トッパー」をトッピングした「ホットチョコレート レディーゴディバ」、「ホットチョコレート ハート」、「ホットチョコレート ベア」もご用意しました。体と心をじんわり温める、満足感の高い一杯です。

■商品概要

商品名：

「ホットチョコレート トッパー」



販売期間：

2026年2月6日（金）～ ※数量・期間限定／無くなり次第終了



取扱店：

全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHTT/）※一部お取扱いのない店舗がございます



種類／価格（税込）：

「ホットチョコレート トッパー レディーゴディバ」

「ホットチョコレート トッパー ハート」

「ホットチョコレート トッパー ベア」

594円

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です



「ホットチョコレート レディーゴディバ」

「ホットチョコレート ハート」

「ホットチョコレート ベア」

810円

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）