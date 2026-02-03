ホットミルクをもっと楽しく！ ゴディバ「ホットチョコレート トッパー」登場
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、2026年2月6日（金）より、「ホットチョコレート トッパー」3種類と「ホットチョコレート トッパー」をのせたドリンク「ホットチョコレート」を全国のショコリキサー取扱店にて販売します。
「ホットチョコレート トッパー」
「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上にそっと浮かべ、ゆっくりと溶かしながら楽しむ円盤型のチョコレートです。チョコレートがゆっくりと溶け出し、混ぜるほどに艶やかで濃厚な味わいへと変化します。裏側にあしらったマシュマロが、やさしい甘さをそっと引き立てます。なめらかな口どけと深いコクが広がり、カップの底まで贅沢な余韻を楽しめます。気品あふれる「レディーゴディバ」、カラフルな「ハート」、可愛らしい「ベア」の3種類のデザインをご用意しました。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人へのささやかなギフトにも最適です。
店頭で「ホットチョコレート トッパー」をトッピングした「ホットチョコレート レディーゴディバ」、「ホットチョコレート ハート」、「ホットチョコレート ベア」もご用意しました。体と心をじんわり温める、満足感の高い一杯です。
■商品概要
商品名：
「ホットチョコレート トッパー」
販売期間：
2026年2月6日（金）～ ※数量・期間限定／無くなり次第終了
取扱店：
全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHTT/）※一部お取扱いのない店舗がございます
種類／価格（税込）：
「ホットチョコレート トッパー レディーゴディバ」
「ホットチョコレート トッパー ハート」
「ホットチョコレート トッパー ベア」
594円
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です
「ホットチョコレート レディーゴディバ」
「ホットチョコレート ハート」
「ホットチョコレート ベア」
810円
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）