ラジオ番組「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～(DGS)」番組20周年に向けて公式YouTubeチャンネル「DGSTube」オープン
文化放送・ラジオ大阪にて好評放送中のラジオ番組「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」（DGS）が、2026年4月に放送20年目に入るということで、この度、番組公式YouTubeチャンネル「DGS Tube」(https://www.youtube.com/@DGSTube2007)を開設しました。
『DGS Tube』神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@DGSTube2007
この番組は人気声優の神谷浩史、小野大輔の2人がストーリーテラーとなって、ラジオの前のたった1人のアナタのために様々なストーリーを届けていくというコンセプトで2007年4月にスタートしたラジオ番組です。
こちらのYouTubeチャンネルでは、ラジオで放送された音声の公式アーカイブ配信の他、YouTubeオリジナル動画を毎週配信していきます。
2007年の放送開始以来、その内容からリスナーから「視覚的ラジオ」と呼ばれてきたDGSが動画に本格的に進出します。
現在は、先日ラジオで放送された企画「神谷浩史聖誕祭2026」内で収録した動画「ゴムパッチンでYouTubeチャンネル開設式(https://www.youtube.com/watch?v=vpCSy4_VbC0)」「くす玉割りでYouTubeチャンネル開設式(https://www.youtube.com/watch?v=paRpvDwKwUU)」を配信しています。
DGSでは、YouTubeの他にもニコニコチャンネルにて「DGSチャンネル」(https://ch.nicovideo.jp/dgs)も運営中です。（月額550円）
『DGSチャンネル』神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～公式ニコニコチャンネル
https://ch.nicovideo.jp/dgs
こちらでは、毎週火曜日に会員限定ラジオを配信する他、毎週金曜日に週替わりコンテンツとしてラジオ過去音源、スタッフブロマガ、さらに番組秘蔵映像（※映像は毎月月末に公開）を配信しています。
また、スマホサイトanimelo mixでは、番組収録風景の写真を見られる公式レポートの閲覧や、着信ボイス、番組主題歌のDLが可能です。
https://pc.animelo.jp/special/deargirl-stories/
【YouTubeチャンネル概要】
チャンネル名：DGS Tube
出演：神谷浩史、小野大輔（声優）
更新：毎週火曜18時にラジオ音声、毎週土曜日19時にオリジナル動画を公開。
制作：文化放送エクステンド
【ラジオ番組概要】
タイトル「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」
出演：神谷浩史、小野大輔（声優）
放送：文化放送 毎週(土)25時～25時30分／ラジオ大阪 毎週(日)23時～23時30分
インターネットサイマルラジオradiko(https://radiko.jp)でも聴取可能です。
公式X：https://x.com/uchi_P_
メールアドレス：dgs@joqr.net
公式サイト：https://pc.animelo.jp/special/deargirl-stories/(https://www.joqr.co.jp/qr/program/deargirl-stories/)