地域に密着した社会貢献と、スポーツ振興の両立を目指し、エレコムが神戸ストークスとゴールドパートナー契約を締結

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」とゴールドパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。本契約期間は、2026年2月1日～8月31日です。

当社は、「社会との共生」を1986年の創業時から経営の根底に据えています。さらに、社会貢献活動として「次世代への支援」、「自然環境の再生」、「文化・スポーツの振興」を支援する取り組みを積極的に行っています。

この度、神戸ストークスが掲げるミッション・ビジョンに賛同したことから、ゴールドパートナー契約に至りました。当社は、地域に密着した社会貢献をより一層推進し、「文化・スポーツの振興」を支援してまいります。

神戸ストークス概要

B.LEAGUE 2部に所属している神戸ストークス。県の鳥にも指定されているコウノトリの英語表記でストークスと名付けました。絶滅の危機に瀕していたコウノトリは、地域の方々の地道な活動によって現在では300羽を超えるまでになったと聞いています。私たちもバスケットボールを通じて地域に貢献し、根差し、愛される存在になりたいという想いを込めて名付けました。（出典：https://www.storks.jp/team/pages/id=17668）

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260203-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一