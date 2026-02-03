KOC2023チャンピオン・コンビ結成10周年のメモリアルライブ！サルゴリラ単独ライブ『カレー＆ラーメン4』開催決定！

吉本興業株式会社

このたび、「キングオブコント2023」チャンピオンのサルゴリラによる単独ライブ『カレー&ラーメン4』を、赤坂RED/THEATERにて5月1日(金)～10(日)の10日間、全16公演開催することが決定しました。

日々全国の劇場でコントを磨き続けているサルゴリラ。唯一無二のキャラクターと緻密に構築された世界観、結成10周年の節目を迎えた今の二人だからこそ届けられる新作コントを存分に堪能できる公演です。劇場でしか体感できない“生”の迫力と笑いを、ぜひご体感ください。

チケット先行受付は2月4日(水)11:00より、FANYチケットにて開始します。

サルゴリラ 本人コメント

■赤羽健壱(左)：

コンビ結成10周年のメモリアル単独ライブになるので、

サルゴリラのメモリアルコントをぜひ生で見て体感してほしいです！

■児玉智洋(右) ：

コンビ結成10周年単独ライブになります！この単独ライブでもう一皮剥けます。ばっちりです。

サルゴリラ10周年の新作コントをいっぱい見てください！絶対全員来てください！！

サルゴリラ単独ライブ『カレー＆ラーメン4』 開催概要

■日時：※開場は各回開演30分前

5月1日(金) 19:00開演

5月2日(土) １.13:00開演 ２.17:00開演

5月3日(日) １.13:00開演 ２.17:00開演

5月4日(月) 14:00開演

5月5日(火) １.13:00開演 ２.17:00開演

5月6日(水) １.13:00開演 ２.17:00開演

5月7日(木) 19:30開演

5月8日(金) 19:00開演

5月9日(土) １.13:00開演 ２.17:00開演

5月10日(日) １.12:00開演 ２.15:30開演

■会場：赤坂RED/THEATER（東京都港区赤坂3-10-9 B2F）

■出演：サルゴリラ

■チケット料金：前売／当日6,500円 ※未就学児不可、配信なし

<チケット販売スケジュール>

●先行受付：2月4日(水)11:00~2月9日(月)11:00 ※FANYチケットのみ

⇒当落発表：2月11日(水・祝)18:00

●一般販売（FANYチケット）：2月15日(日)10:00~

●一般販売（チケットぴあ・ローチケ）：2月18日(水)10:00~

＞＞FANYチケット購入はこちら：https://r.ticket.fany.lol/sarugorilla