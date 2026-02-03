インフォレンズ、ZOZOTOWNにて人気ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime』コラボレーションアイテムを展開

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川洋）は、当社が国内ライセンスエージェントを務める人気ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime（ポピープレイタイム）』と株式会社ZOZOが運営するファッションEC「ZOZOTOWN」の限定コラボレーションアイテムを販売することを発表いたします。

コラボレーションアイテム全9型は、2026年2月6日（金）よりZOZOTOWNで受注販売されます。

■ 背景と展開

『Poppy Playtime』は、2月19日（日本時間）に最新作Chapter 5「Broken Things」の配信が決定しております。今回、新作配信による本作品への注目が高まる時期に合わせ、ファッションEC「ZOZOTOWN」でコラボレーション商品が販売されます。

また、期間限定で大阪・あべのハルカスにて当社主催の展示イベントを実施し、オンライン（ZOZOTOWN）とオフライン（リアル展示）を連動させた展開を行います。

■ 販売について

・販売形態：ZOZOTOWN限定 受注販売

・受注販売期間：2026年2月6日（金）正午 ～ 2026年3月10日（火）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売される可能性がございます。

※商品は2月6日（金）正午より公開されます。

・お届け時期：2026年5月中旬 ～ 2026年6月中旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

■ コラボレーションアイテム詳細

特設ページ :https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2194199

今回展開するのは、『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのビジュアルや描き起こしイラストを使用したTシャツやフーディーなど、全9型のアイテムです。ロゴやカラーリングにはカレッジ風のデザインを採用し、ホラーゲームでありながらポップな世界観を持つ本作品の魅力を表現したラインナップを展開します。

【ZOZOTOWN限定アイテム一例】

（左上から）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey TEE（2色展開）：5,500円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Poppy TEE（2色展開）：5,500円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Prototype L/S TEE（2色展開）：6,490円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Yarnaby Hoodie（2色展開）：8,800円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Huggy Wuggy Hoodie（2色展開）：8,800円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey Tote Bag：3,300円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Pins Set：4,400円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Big Acrylicstand（2種展開）：4,400円（税込）

※画像は「Haggy & Kissy with Poppy」ver.

【パッケージ】

アパレルアイテムは、作中に登場する「ビデオテープ」をモチーフにしたパッケージに梱包されます。

※雑貨（Doey Tote Bag、Pins Set、Big Acrylicstand）は対象外です。

■ 大阪でのアイテム展示について

以下の期間、当社が主催するイベント会場にて、本コラボの一部アイテムの実物展示を行います。

・期間：2026年2月26日（木）～3月8日（日）

・場所：大阪・あべのハルカス ウイング館 9階 催事場

詳細は、インフォレンズ イベント公式X（@infolens_event(https://x.com/infolens_event)）とPoppy Playtime 日本公式X（@PoppyPlaytimeJP(https://x.com/PoppyPlaytimeJP)）にてお知らせいたします。

※展示内容は変更になる場合がございます。

【Poppy Playtimeとは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。

国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日には最新作「Poppy Playtime」Chapter 5 「Broken Things」の配信が決定されており、話題沸騰中の注目作品です。

【類似品・模倣品にご注意ください】

現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。

これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。

これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。

輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

(TM) & (C) 2026 Mob Entertainment, Inc.