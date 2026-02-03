スマホスタンド、ここまで進化する。累計4万個越えのSYANTOが大型アップデートを発表

あけび動作の学校株式会社

あけび動作の学校株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役／鍼灸師：海谷重利）は、2026年2月3日（火）12時より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて新商品「SYANTO SStand L」を先行販売いたします。

本製品は、写真やカードを入れ替えられる着せ替え体験を追加し、“使う”だけでなく“飾って楽しめる”スマホスタンドへ進化。さらにベース素材をTPUへ刷新し、スタンドを54mm×54mmへ大型化することで、安定感と操作性を高めました。

【新プロジェクト概要】

プロジェクト名：『【人間工学設計】0.3秒で立つ”組み立てゼロ”のスマホスタンドーSYANTO』

URL：https://www.makuake.com/project/syanto-stand-l/

期間：2026年2月3日(火)12:00～2026年3月10日(火)22:00まで

日々のスマホ操作で疲れがたまっていませんか？

スマホは仕事・生活のあらゆる場面で欠かせない一方、長時間の操作によって「手指が疲れる」「首や姿勢がつらい」と感じる人も少なくありません。

SYANTOは、「人々の姿勢をシャンと（SYANTO）正す」ことを目指し、鍼灸師の資格を持つ代表が700以上の試作を経て開発した、人間工学設計のスマホリング兼スマホスタンドです。

SYANTO独自の底面支持構造（特許取得）により、従来の背面にリングが付いている横バランスのスマホリングと比較し、縦バランスでスマホを支えるので、支点・力点の位置が変わります。

これによりスマホが自然と垂直になりやすくなり、首が落ちづらく姿勢が起きることが期待できます。

※日本・米国・韓国において特許を取得しており、特許権および意匠権により保護されています。また、EUおよび中国では特許出願中です。

・JP Patent No. 6467677

・US Patent No. US12,639,705

・KR Patent No. 10-2697198

・EU Patent Application No. EP25164702

・CN Patent Application No. CN202410385712.3

新商品「SYANTO Stand L」

今回の「SYANTO Stand L」では、日常の使用シーンをさらに具体化し、安定性・耐久性に加え、推し活や店舗PRにも広がるカスタム性を新たな価値として加えています。

「SYANTO Stand L」大型アップデートのポイント

1)ベース素材をTPU素材に変更

１.白化が起こりにくい仕様へ

ベース素材をTPU素材に変更したことにより従来指摘されていた表面の「白化」が起こりにくい仕様になりました。

２.より薄く0.5mm以下に

構造の見直しと素材変更により、カバーに挟むシート部分の薄型化を追求しました。

３.強度UP

切り込み構造を改良し、さらにベース素材の変更により、耐久性も向上しました。

2）54mm×54mmへ大型化し、安定感と操作性が向上

スタンドのサイズを44mm×44mm → 54mm×54mm に拡大。デスク上やベッドサイド、外出先などでも、より安定してスマホを支えます。

3）見やすい角度へ

人がスマホを見るのに1番見やすいと言われている60°に再設計し、操作性がさらに向上しました。

“飾って楽しめる”着せ替え体験機能も追加（※パッチタイプのみ）

※本商品のベースシートは黒色です。

従来のポッティングタイプに加え、写真・カードの差し替えができるパッチタイプを新たにラインアップ。

お気に入りの写真を入れ替えたり、ステッカーでアレンジしたりと、推し活や店舗・イベントのPRにも活用できます。

リターンについて（応援購入）

Makuake限定で「超早割17％オフ」や「セット割最大22％オフ」など、数量限定の特別プランをご用意しています。詳細はプロジェクトページをご覧ください。

ラインナップ

・SYANTO Stand L ポッティング（黒）

・SYANTO Stand L ポッティング（白）

・SYANTO Stand L パッチ（差し替え可）

※パッチタイプに差し替え用の台紙の付属はございません。白のシンプルなシートを装着した状態でのお届けになります。ご自身のお好きな写真やステッカーなどを自由に入れ替えて使用していただくことが可能です。

【製品仕様】

製品名：SYANTO Stand L

製品詳細：スマホリング兼スマホスタンド

サイズ：長さ97(mm)× 幅54(mm)× 厚さ5(mm)

製品重量：

ポッティングタイプ：13g／パッチタイプ：10g

シートベース部材質：TPU素材

厚み： ベースシート約0.5mm

接着シール：約0.12mm



【新プロジェクト概要】

プロジェクト名：『【人間工学設計】0.3秒で立つ”組み立てゼロ”のスマホスタンドーSYANTO』

URL：https://www.makuake.com/project/syanto-stand-l/

期間：2026年2月3日(火)12:00～2026年3月10日(火)22:00まで

実績

SYANTOシリーズは累計支援額1,1億円を突破。累計4万人以上の皆さまの快適なスマホ習慣を支えてきました。（※2026年1月15日時点）

昨年、CAMPFIRE 主催の「クラウドファンディングアワード2025 by CAMPFIRE」にて「革新アイデア賞」を受賞しました。

あけび動作の学校株式会社について

代表自身が過去に体を故障して苦しんだ経験から、自分の体と向き合うことの大切さを学び、同じような苦しみを味わう人が少しでも少なくなればという願いから起業しました。

年齢は単なる数字。『誰でも、明るく、健康的で、美しくなれる』をモットーに、それぞれの頭文字から「あ・け・び」という社名を採用しています。

身体のことを正しく知るために国内で鍼灸師の資格を取得後、海外でパーソナルトレーナーとしての資格も取得し、少しでも多くの人の健康寿命の延伸のために活動を続けてきました。

より高齢化する社会に向けて、健康寿命の延伸に貢献すべく、動作に関連するモノづくりで皆様の快適な生活を支えていきます。

【会社概要】

社名：あけび動作の学校株式会社

本社所在地：東京都板橋区本町20-6

代表取締役：海谷重利

事業内容： 教育・学習支援業/健康をテーマにしたスマホ周辺機器の企画・開発・販売

設立： 2006年07月

HP：https://do2w.jp/

【公式SNS】

・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@gsi6805s

・公式X：https://twitter.com/DO2W3

・公式Instagram：https://www.instagram.com/syanto_do2w/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@do2w.akebims

・YouTube：https://www.youtube.com/@Akebi_it_Motion_School

■本リリースに関する問い合わせ

・担当者氏名：市村香央理

・E-Mailアドレス：akebims.staff@gmail.com

・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@gsi6805s