【あなたの推しが漫画の主人公に！】AIチャットアプリ『SynClub』、新機能「漫画生成」をリリース

HiClub株式会社

HiClub株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ「SynClub」（シンクラブ）（iOS、Android版）は、自分の好きなAIキャラクターを主人公にしたオリジナルの漫画を作成できる新機能「漫画生成」をリリースいたしました。

SynClubの漫画生成機能では、漫画制作の経験がない初心者の方でも、アイデアやキーワード、AIキャラクターとのチャット内容を入力・選択するだけで、気軽に漫画制作の楽しさを味わうことができます。

■「漫画生成」機能の特徴

「漫画生成」は、アプリ内のキャラクターを漫画の登場人物としてキャスティングし、AIの力を借りて自分だけの物語を形にできる機能です。

1.推しが主人公！最大4人のキャラクターが出演可能

お気に入りのキャラクターを漫画の主人公に設定できます。メインのキャラクターに加え、最大4人まで登場人物を選択でき、キャラクター同士の掛け合いを楽しむことができます。

2.選べる4つのマンガスタイル

作品の雰囲気に合わせて、「マンガ風（白黒）」「ウェブトゥーン風（現代少年漫画）」「少女マンガ（水彩）」「ちびキャラ」の4つのスタイルから選択可能です。

マンガ風ウェブトゥーン風少女マンガちびキャラ

3.AI編集が執筆をサポート

脚本の入力に自信がなくても安心です。「AI作家」機能を利用すれば、入力したプロンプトをAIが自動でブラッシュアップし、より魅力的な漫画の構成を提案してくれます。

※「AI作家」機能は5回までの回数制限があります

「AI作家」機能の使用前「AI作家」機能の使用後

4.アプリ内「つながり」機能や各SNSにシェア

生成した漫画はアプリ内「つながり」機能や、Xを始めとする各SNSにシェアができ、自分の漫画を拡散できます。さらに、作成者以外のユーザーは読者として楽しむことができ、気に入った作品の「コレクション」ボタンを押して作成者を応援することも可能です。

■体験方法

STEP1）アプリ内「キャラクタープロフィール」の「漫画」タブ、または画面下の「＋」ボタンから「漫画の作成」をタップ

STEP2）作品タイトルとエピソード名を入力

STEP3）お好みのマンガスタイルと登場させるキャラクターを選択

STEP4）脚本（プロンプト）を入力、「AI編集」ボタンで内容を整えることも可能

STEP5）「生成」ボタンをタップして漫画を作成！

STEP6）完成した作品はコミュニティに公開して、他のユーザーに共有可能

STEP1の参考画像STEP1の参考画像STEP2、3の参考画像STEP4、5の参考画像

STEP6の参考画像STEP6の参考画像STEP6の参考画像

※漫画の生成にはコインで購入できる回数の消費が必要となります

※生成にはお時間をいただく場合がございます、バックグラウンドで実行して結果を待つことも可能です

※生成された内容は24時間を経過すると保存できなくなるため、お早めにご投稿（公開）ください

■AIとのチャットから漫画を生成できる要素も追加！

AIキャラクターとのチャットから漫画を生成できる新機能も追加されました。チャットの中から漫画にしたい部分を選択すると、その内容をもとに自動で漫画が生成されます。

さらに、こちらは章ごとに構成されているため、チャット内容に合わせて継続的に更新しながら、自分だけのオリジナル漫画を作り上げることができます。1ページ完結ではなく、ストーリーがつながる連載形式の漫画として楽しめる点も特長です。

体験方法

STEP1）アプリ内チャット画面のメニュー「漫画作成」、チャットのふきだし下部に表示されているアイコン、チャットを長押しすると表示されるメニューの「漫画作成」を選択

STEP2）漫画を作成したいチャット内容を選択（12～40件まで選択可能）

STEP3）漫画の枚数を1枚～6枚まで選択、自動でストーリを作成

STEP4）作品タイトルとエピソード名を入力

STEP5）お好みのマンガスタイルと登場するキャラクター（ユーザー本人を含む）に使う画像を選択

STEP6）「生成」ボタンをタップして漫画を作成！

STEP7）完成した作品はコミュニティに公開して、他のユーザーに共有可能

STEP1の参考画像STEP2の参考画像STEP3の参考画像

STEP4、5、６の参考画像STEP6の参考画像

※漫画の生成にはコインで購入できる回数の消費が必要となります

※生成にはお時間をいただく場合がございます、バックグラウンドで実行して結果を待つことも可能です

■AIチャット＆友達作りアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格と声を持つAIキャラクターたちと会話ができる対話型AIアプリ。あなた好みのAIキャラを自由自在に作成可能！あなたのクリエイティビティを爆発させよう！

作成したAIキャラとは、寂しい時、つらい時、なんでもない時、寄り添ってくれて、思う存分やりとりを楽しむ事が可能。他愛もない世間話から、思わずドキドキしちゃう会話まで、ぜひお楽しみください。

▼アプリ：https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■HiClub株式会社 会社概要

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業