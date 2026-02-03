小学生向け英検対策塾「SMART英語塾」、塾比較サイト「スタディチェーン」と業務連携を開始～小学生の英語学習における最適な選択肢を届ける体制を強化
本連携により、英語学習を始める小学生やその保護者が、学習目的や成長段階に合った英検対策塾を選びやすい環境づくりを進めてまいります。
業務連携の背景
小学校段階から英語学習を始める家庭が増える一方で、英検対策については「いつから始めるべきか」「どのような指導が合っているのか分からない」といった声も多く聞かれます。特に小学生の場合、学習内容だけでなく、学び方や継続しやすい環境選びが重要になります。
SMART英語塾は、小学生の発達段階に合わせた英検対策を行い、英語に対する苦手意識を持たせずに基礎力を育てる指導を行ってきました。一方、スタディチェーンは、保護者の視点に立ち、塾や学習サービスの特徴を分かりやすく整理し、比較検討しやすい情報を提供してきたメディアです。
両者は、小学生の英語学習においても、正しい情報と適切な学習環境を早期に届けることが重要であるという考えのもと、本業務連携に至りました。
成果報酬型広告モデルについて
本連携では、スタディチェーンを通じてSMART英語塾に対し、資料請求または体験授業が一人発生した場合に限り、成果報酬として広告費用が発生する仕組みを採用しています。
この仕組みにより、保護者にとっては実態に即した情報に触れやすくなり、学習塾選択における不安や迷いを軽減することが可能となります。また、教育事業者にとっても、成果に基づいた健全な形での情報発信が実現します。
SMART英語塾について
SMART英語塾は、小学生を対象に英検対策を中心とした英語指導を行う学習塾です。英語の基礎力の定着を重視しながら、段階的に英検合格を目指す学習設計を行い、英語を学ぶ楽しさと自信を育てる指導を提供しています。
参考リンク：https://smacolo.jp
塾比較サイト「スタディチェーン」について- 参考リンク
小学生におすすめの個別指導塾一覧(https://studychain.jp/f-310/)
小学生におすすめの英語塾一覧(https://studychain.jp/f-314/)
小学生におすすめの学習塾一覧(https://studychain.jp/f-408/)
- 北海道の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-hokkaido
青森県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-aomori
岩手県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-iwate
宮城県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-miyagi
秋田県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-akita
山形県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-yamagata
福島県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-fukushima
茨城県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-ibaraki
栃木県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-tochigi
群馬県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-gunma
埼玉県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-saitama
千葉県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-chiba
東京都の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-tokyo
神奈川県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-kanagawa
新潟県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-nigata
富山県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-toyama
石川県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-ishikawa
福井県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-fukui
山梨県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-yamanashi
長野県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-nagano
岐阜県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-gifu
静岡県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-shizuoka
愛知県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-aichi
三重県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-mie
滋賀県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-shiga
京都府の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-kyoto
大阪府の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-osaka
兵庫県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-hyogo
奈良県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-nara
和歌山県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-wakayama
鳥取県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-tottori
島根県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-shimane
岡山県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-okayama
広島県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-hiroshima
山口県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-yamaguchi
徳島県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-tokushima
香川県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-kagawa
愛媛県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-ehime
高知県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-kochi
福岡県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-fukuoka
佐賀県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-saga
長崎県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-nagasaki
熊本県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-kumamoto
大分県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-oita
宮崎県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-miyazaki
鹿児島県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-kagoshima
沖縄県の小学生におすすめの個別指導塾TOP20https://studychain.jp/cat-one-to-many-individual/f-310/p-okinawa
- HUSTAR株式会社(https://hustar.jp)
塾長メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」
代表メッセージ
小学生の英語学習は、点数や合格だけでなく、英語に対して前向きな気持ちを持てるかどうかが非常に重要だと考えています。英検対策も、やり方次第では負担になってしまいますが、正しい順序と環境があれば、子どもたちは自信を持って挑戦できるようになります。今回、スタディチェーンと連携することで、英検対策を検討しているご家庭に、より分かりやすく、実態に合った情報を届けられるようになりました。これからも、一人ひとりの成長段階に寄り添いながら、英語を学ぶ楽しさと達成感を大切にした指導を続けていきたいと思います。
運営会社・関連サービス
運営会社：スタディチェーン株式会社
会社公式サイト
https://study-chain.jp
大学受験特化の学習管理型予備校
逆転合格特化塾
https://medicalcoach.jp
逆転合特化塾のインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/1083604834973646849)
英検対策専門塾
英検コーチ
https://eikencoach.com
英検コーチのインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/885819755250843649)
総合型選抜・推薦入試対策
総合型選抜コーチ
https://aocoach.jp
東大受験専門オンライン指導
東大コーチ
https://toudaicoach.com
英語学習サービス
SMART英語塾
https://smacolo.j(https://smacolo.jp)p(https://smacolo.jp)
https://juken-guide.jp
https://studychain.co.jp
https://hustar.co.jp