ピザーラ『冬の感謝祭』 本格イタリア産食材を味わう「イタリアンフェア」開催　人気ピザ5品を期間限定でお得に！

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、日ごろのご愛顧に感謝して開催中の『冬の感謝祭』の企画のひとつとして、本格イタリア産食材を使用した人気ピザ5品を対象とした「イタリアンフェア」を、2026年2月3日（火）より期間限定で実施いたします。

■ 素材にこだわるピザーラの「イタリアンフェア」 イタリア産食材が引き立てる、人気ピザの味わいを特別価格で

ピザーラでは、日ごろから素材選びにもこだわり、世界各地の食材を取り入れた商品づくりを行っています。

本フェアでは、イタリア産の水牛モッツァレラやゴルゴンゾーラ、ボッタルガ（からすみ）など、厳選したイタリア産食材を使用した人気ピザ5品を、期間限定の特別価格でご提供いたします。

対象商品は、Pサイズ150円引き、Mサイズ200円引き、Lサイズ400円引きでお楽しみいただけます。

この機会に、素材の違いが生み出すピザーラならではの本格的な味わいをご堪能ください。

「冬の感謝祭」イタリアンフェア特設ページ

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_italian_fair2026.aspx(https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_italian_fair2026.aspx)

【イタリアンフェア】対象ピザ ラインナップ

生ハムの贅沢マルゲリータ～トマトクリーム仕立て～

イタリア産水牛モッツァレラを使用し、生ハムの旨みとほどよい塩味、トマトの酸味が調和する特製トマトクリーム仕立てのスペシャルなマルゲリータです。

フレッシュマッシュルームのマルゲリータ

～トマトクリーム仕立て～

濃厚でミルキーなイタリア産水牛モッツァレラと、芳醇な香りの国産マッシュルームが絶妙に絡み合う、特製トマトクリーム仕立てのマルゲリータ。

クアトロフォルマッジ

本場イタリア産ゴルゴンゾーラをはじめとした4種のチーズの濃厚なコクに、厳選したハチミツのやさしい甘みが重なり合う、塩味と甘みのバランスが魅力の一品です。

ボッタルガと大海老の贅沢シーフード

イタリア産ボッタルガ（からすみ）の芳醇な香りと、プリプリとした大海老、特製アーリオソースの旨みが口いっぱいに広がる、贅沢なシーフードピザです。

水牛モッツァのプレミアムマルゲリータ

クリーミーでコクのあるイタリア・ラツィオ産水牛モッツァレラに、トマトの旨みを凝縮したセミドライトマトソースを合わせた、ピザーラ最上級のマルゲリータです。

※対象商品同士のハーフ＆ハーフも割引対象 ※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可

※価格はすべて税込です ※画像はイメージです ※ピザーラ公式サイト会員限定

※公式サイトからのデリバリー注文限定 ※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます