CROSS Business Producers × データリソース、3月3日開催「JID 2026 by ASCII STARTUP」へ出展

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）と、当社の100％子会社である株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)（本社:東京都千代田区、代表取締役 三木言葉、以下「DRI」）は、2026年3月3日(火)に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される「JID 2026 by ASCII STARTUP(https://jid-ascii.com/)」に共同出展いたします。当社ブースでは、AIインテリジェンスプラットフォーム「CROSS Graph（クロスグラフ）(https://cross-graph.com/)」の実演会を実施し、世界中のファクトデータに基づく未来予測の実践をご体験いただけます。

■ブース紹介：

当社ブースでは、AIインテリジェンスプラットフォーム「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」の実演会を実施し、ビジネスにおける意思決定の質とスピードを向上させる具体的な活用方法をご紹介いたします。

https://cross-graph.com/

CROSS Graph(https://cross-graph.com/)は、ファクトデータ × 未来予測 × 生成AIを統合した次世代経営インテリジェンスプラットフォームです。世界最先端のAI技術を活用し、膨大なデータを読み解き、戦略コンサルティングファームレベルの高品質なスライド資料を自動生成します。

＜ブース内容＞

- 「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」実演会・デモンストレーション

・市場・産業データの統合と分析

・未来予測に基づくアウトプット生成

・会議・会話データのナレッジ化

・高品質なビジネス資料の即時自動作成など

- 未来予測3ヶ月プログラム「欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris（VivaTech2026参加含む）(https://eu-tech-frontier.com/)」個別相談- 未来予測に基づく事業開発支援サービスのご紹介- DRI社より、世界市場データ・産業データ/ファクトデータ活用術- MarketsandMarkets社の所有する最新グローバル調査データご紹介 など

※MarketsandMarkets(https://note.com/ai_datamimi/n/n900513c84ec0)社は、Fortune 2000企業の約80％が利用する市場規模予測と競争環境分析に強みを持つグローバル調査会社で、2024年にはインド発スタートアップとしてForbes 200最優秀コンサルティング企業に選出されています。

■ステージ登壇：

当日は会場内のステージに登壇し、パネルディスカッションを開催します。

■「JID 2026 by ASCII STARTUP」開催概要：

- タイトル： 「2050年のテック勝者―いまどこと繋がるべきか、AIとデータから読み解くグローバル最新トレンド」- 登壇時間：16時45分～17時15分- 登壇者：当社代表取締役 三木言葉(https://crossproducers.com/people/#miki) ほか- モデレーター：当社取締役 熊谷友介(https://crossproducers.com/people/#kumagai)- 内容：世界のテックイノベーション、最新投資動向の行方を可視化し、最新のインサイトを共有します。2026年に日本発のイノベーションを世界とどうつないでいくか、どこと繋がるべきかの戦略的インサイトを提供。「次なる舞台はどこか？」未来の地図を描き、既存の枠組みを越えて飛躍したいと願うすべてのイノベーターへまだ見ぬ景色をお見せします。世界トップクラスの調査会社MarketsandMarkets(https://note.com/ai_datamimi/n/n900513c84ec0)のデータと、当社独自のAI解析ツール「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」を掛け合わせ、2050年を見据えたグローバル・テックトレンドを解明していきます。パネルディスカッション内では、MarketsandMarkets(https://note.com/ai_datamimi/n/n900513c84ec0)社の最新グローバル調査データに基づく2050年までの具体的な市場成長予測と、日本企業が取るべき戦略的アクションや、当社の未来予測3ヶ月プログラム「欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris（VivaTech2026参加含む）」をご紹介いたします。

・名称： JID 2026 by ASCII STARTUP(https://jid-ascii.com/)

・開催日時： 2026年3月3日（火）10:00～18:00

・開催場所： 東京都立産業貿易センター浜松町館（2F・3F）

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝（2F・3F）

・主催： ASCII STARTUP（株式会社角川アスキー総合研究所）

・来場申込： https://jid-ascii.com/ ※事前登録制（無料）

・共同開催： XTC JAPAN 2026(https://xtc-japan.org/xtc-japan-2026)（XTC JAPAN）

・同時開催： 第7回 IP BASE AWARD(https://ipbase.go.jp/award/)（特許庁IP BASE）

来場申込はこちらより :https://jid2026.peatix.com/

【CROSS Business Producers株式会社の概要】

『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。また、「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」と連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバルな市場インテリジェンス機能を強化しています。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉(https://crossproducers.com/people/#miki)

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

【株式会社データリソースの概要】

調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 新東京ビル４F

代 表：三木 言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

＜協力会社＞

【MarketsandMarketsの概要】

MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）は世界トップクラスの調査会社で、世界5,000社以上の顧客を持ち、Fortune 2000企業の約80％が利用する市場規模予測と競争環境分析に強みを持つインド発のグローバル調査会社です。現在はコンサルティング企業としても進化しており、2024年にはインド発スタートアップとしてForbes 200最優秀コンサル企業に選出されました。

会社名：MarketsandMarkets

所在地：Pune, India

U R L ：https://www.marketsandmarkets.com/

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社

MAIL： cbp_pr@crossproducers.com