SNS年間総再生数40億回超のデジタルIPスタジオQREATIONが、初の新卒採用を開始。

株式会社QREATION

デジタルIP・コンテンツの企画・プロデュースを手がける株式会社QREATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）は、2027年3月卒業予定者（27卒）を対象に、会社設立以来初となる新卒採用を開始いたしました。

今回の採用は、QREATIONの未来を担う「新卒1期生」の募集となります。選考プロセスにおいては、従来の面接中心の形式ではなく、実践を通じて参加者自身の学びと相互理解を深める「ワークショップ型1DAY選考会」を導入しました。業界の常識に捉われず、自らの感性でエンタメの次代を切り拓く熱意ある若手人材を求めています。

なぜ今、QREATIONが「新卒1期生」を募集するのか

QREATION新卒採用サイト :https://qreation.jp/recruit-new

QREATIONは、『本日も絶体絶命。』をはじめ、SNS総再生数年間40億回以上の実績を生み出し、独自のポジションを確立してきました。今回、初の新卒採用に踏み切った理由は、当社の文化の「核」となる人材をゼロから育てるためです。

エンタメ・コンテンツの世界では、「いま」を理解する若手の感性そのものが事業の競争力に直結します。若いうちから最前線の「打席」に立ち、意思決定に関わる経験を通じて、QREATIONの文化を共に形作る仲間を求めています。

「いつか」を待たず、20代前半でプロデューサー・監督へ。若手が育つ環境。

昨今、メディア環境が大きく変化する中で、若手のエンタメ人材をどう育てていくのかは、いま改めて問われているテーマだと考えています。エンタメ業界では下積みに時間を要することも多い中、QREATIONは「早くから打席に立ち、責任を持って世に届ける経験」こそが成長の最短距離だと考えています。チームで支え合いながら、失敗を恐れずに挑戦と成長が循環する環境を、キャリアのスタート地点から提供します。

「学びのある」ワークショップ型1DAY選考会

QREATIONの選考は、学生の皆さんが「自分はどんな環境で力を発揮できるのか」を確かめる場でもあります。課題に向き合い、チームでアウトプットを出すプロセスを重視したプログラムを実施します。

【選考会の流れ】

・QREATION企画塾： 社員向けの育成研修プログラムを体験。企画の視点や意思決定の基準を共有します。

・グループワーク： クリエイティブ課題に対し、チームで議論しアウトプットに挑戦。

・経営陣による講評・フィードバック： 現役クリエイターや経営陣が、現場と経営双方の視点からリアルな講評を行います。 映像制作の経験は問いません。本気で成長したいという「意志」を重視します。

2027年度 新卒採用 募集概要

株式会社QREATIONについて

- 対象： 2027年3月卒業予定者（学部・学科不問）- エントリー期間： 2026年2月28日（土）まで- 1DAY選考会 開催予定日： 2026年3月8日（土）または 3月15日（土）- 応募方法： QREATION 新卒採用サイトよりエントリー

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。代表作には、SNS総再生数20億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や『いつだって究極の選択』、『うえだしんや界隈』、『ちょこっとぱーちー』、『ときめき図鑑』など。これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

■会社概要

会社名 ：株式会社QREATION

事業内容 ：IP・コンテンツの企画・プロデュース事業、ブランドマーケティング支援事業 等

代表 ：米永 圭佑

設立 ：2022年11月30日

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階

URL ：https://qreation.jp