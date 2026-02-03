「人」と「AI」で「ひとりじゃない、確定申告」へ　freee会計 確定申告機能、2025年度（令和7年度）版に対応

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- 2025年度版（令和7年度）の確定申告に関するメインコンセプト「ひとりじゃない、確定申告」を発表しました- 入力おまかせプラン、寄り添い型AIチャット・確定申告AI-OCR・AIレシート要約機能を提供開始しました

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2025年度版の確定申告に関するメインコンセプト「ひとりじゃない、確定申告」および、新機能・サービスを発表いたしました。

■コンセプトは『「人」と「AI」があなたの仲間に「ひとりじゃない、確定申告」』

働き方の多様化に伴い、フリーランスや副業を選択する人が増え続ける一方で、フリーランスの7割以上の方が確定申告に対して「孤独」や「不安」を抱えた経験があります。（※）

特にインボイス制度や定額減税といった相次ぐ制度変更は、その不安をより深刻なものにしています。

こうした課題に対し、freee会計の確定申告機能は「ひとりじゃない、確定申告」をメインコンセプトに掲げ、 専門家やコミュニティ、BPOを通じた「人のサポート」と最新のAI技術による徹底した「正確性・自動化」を融合させ、個人事業主が直面する「正解がわからない」「一人では心細い」という心理的ハードルを取り除きます。

freeeは、いつでも気軽に相談できるパートナーとして孤独感を払拭し、一人ひとりに寄り添う確定申告体験を届けてまいります。

（※）自社調べ：2026年1月19日～1月22日に実施したフリーランス・副業従事者1,072名を対象としたアンケート調査。

■人がサポートする新プラン「入力おまかせプラン」提供開始

確定申告において、時間を要する仕訳・記帳に関して「手間」と「不安」を解消するサービスです。経験豊富なfreeeのオペレーターが入力を代行します。「freee会計の使い方がわからない」「入力のミスがあるかもしれない」「期日までに完了するかわからない」などの不安を解消します。また、入力の代行だけでなく、電話サポートや、万が一の税務調査の対応費用を補償します。

■AIを活用した各種機能を提供開始

【寄り添い型AIチャット】入力画面に合わせて専門用語も個別サポート

AIが実際の操作画面に沿ってナビゲートし、難しい専門用語も噛み砕いてわかりやすく解説します。まるで家族や友人に相談するような感覚で、いつでも気軽に頼ることができるサポートを実現します。一人で抱え込む不安を解消し、迷いのないスムーズな操作を実現します。

※iOS16以上の環境でご利用いただけます。Androidアプリは順次対応予定です。

【確定申告AI-OCR】確定申告に関する書類の読み取りにも対応

確定申告の書類作成時に必要な書類をアップロードするだけで、AIがその種類を即座に判別し、収支ステップの適切な項目へ自動入力します。

特に手間のかかる国民健康保険や年金などの控除書類は、ご家族の分もまとめて読み込むだけでAIが金額を自動で合算し、手入力によるミスや煩雑な計算を削減します。間違いが起きやすく、ストレスの多い入力作業の負担を最小限に抑えることで、本業に集中できる時間を創出します。

※一部書類の読み取り機能についてはAndroidアプリ未対応です。(順次対応予定)

【AIレシート要約とAI-OCR機能】即座の要約と入力アシストにより、不安と手間を解消

レシートをかざすだけで、情報量の多いレシートから「金額・日付・購入内容」をAIが即座に解析・要約し、プレビュー画面に表示します。これにより、連続してレシートを処理する際の、内容を確認する手間や重複して登録してしまうなどのリスクを解消します。また、VoiceOver機能をオンにすると、AIが要約したレシート内容を音声により読み上げます。

見えない・見えにくい方が抱える「誰かに頼む気兼ねや手間」を解消し、テクノロジーが寄り添う「ひとりじゃない、確定申告」体験を提供します。

※iOS26以上の環境でご利用いただけます。

