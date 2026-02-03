アクシージアグループの株式会社エムアンドディが展開するECショップ ブラン・ラパンが「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 九州・沖縄エリア賞」を受賞

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、当社の子会社である株式会社エムアンドディが展開するECショップ「Blanc Lapin（ブラン・ラパン）」が、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 九州・沖縄エリア賞」を受賞したことをご報告いたします。

ブラン・ラパン、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 九州・沖縄エリア賞」を受賞

ブラン・ラパンは、当社子会社のエムアンドディ社が展開するECショップで、お客様の“キレイ”を叶えるためのブランドコスメや美容機器を取り揃えています。この度、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 九州・沖縄エリア賞」を受賞いたしました。「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025」は、日本全国の楽天市場ショップの中から、各エリアで特に著しい活躍をしたショップへ贈られる賞です。全国の7つのエリアから各10店舗が選ばれています。

■楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025

https://event.rakuten.co.jp/soashop/

受賞の背景

ブラン・ラパンでは、お客様のニーズにお応えするため、常に最新のトレンド商品をラインアップしているほか、昨年10月には同社初の試みとなる自社製品の開発に挑戦し、オリジナルブランド「BELLE BAI」を立ち上げてフレグランスを発売するなど、取り扱い製品の拡大に努めています。

さらに、お客様に快適なお買い物体験をお届けし、喜んでいただきたいという想いから、丁寧かつ迅速な対応を心がけ、楽天市場ではレビュー4.83という高評価をいただいています。

こうしたカスタマーファーストを目指した取り組みが、今回の受賞に繋がりました。

受賞コメント

この度は、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025」に選出していただき、大変光栄です。このような栄誉ある賞をいただけたのは、ひとえにお客様のご愛顧のおかげでございます。心から感謝申し上げます。

ブラン・ラパンは、お客様の“キレイ”をサポートしたいという想いから、2005年にECモールに出店を始め、昨年20周年という節目を迎えました。今後もお客様からの信頼と期待にお応えできるよう、社員一同尽力してまいります。

アクシージアグループは、今後もお客様のビューティーライフをサポートするため、より一層邁進してまいります。