【DMM 地方創生】石川県×ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ2月13日始動「能登応援プロジェクト」の詳細を公開！

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、石川県および「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」と連携し、能登エリアの魅力を発信する「能登応援プロジェクト」を実施いたします。

■開催の背景

DMMは2019年より「DMM 地方創生」として地方創生事業に参入し、全国各地の地域課題の解決に取り組んでまいりました。

石川県では現在、「今行ける能登」と題し、復旧・復興が進む能登の飲食店や宿泊施設、観光スポットなどの情報を公式観光サイト「ほっと石川旅ねっと」を通じて発信しています。

本プロジェクトは、石川県、および金沢市を中心に活動してきた「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」、そして石川県を創業地とするDMMの三者が連携して企画した能登応援プロジェクトです。作品を通じて、より多くの方に能登の伝統文化や地域の魅力を知っていただき、能登への関心と来訪のきっかけを創出することを目的としています。

■タイアップ企画概要

イベント名：石川県×ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 能登応援プロジェクト

開催期間 ：2026年2月13日(金)～（終了時期については改めてご案内します。）

主催 ：石川県観光連盟

企画運営 ：合同会社DMM.com 地方創生事業部

版権元 ：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

ほっと石川旅ねっと内特設ページ：https://www.hot-ishikawa.jp/feature/detail_475.html

企画内容：

能登応援プロジェクト

1.「世界一長いベンチ」コラボビジュアル

2.能登の伝統を伝えるリーフレット配布、能登9市町にスタンディパネル設置

3.描きおろしイラストを使用した能登応援グッズ販売（受注生産）

1.「世界一長いベンチ」コラボビジュアル作画:飯塚晴子 背景:太田清美 仕上・特効:フーモア

能登半島・志賀町にある観光スポット「世界一長いベンチ」を背景にした、本プロジェクト限定のコラボビジュアルを制作しました。

全長460.9mを誇り、1989年にギネスブックにも掲載された「世界一長いベンチ」は、志賀町を代表する景観のひとつです。「日本海に沈む夕日を見てほしい」という地元住民の思いを受けて、ボランティアによりつくられました。2023年冬には老朽化のため一時撤去されましたが、地震発生から4ヶ月後の2024年5月に再設置され、地域の復興のシンボルとして愛されています。

2.能登の伝統を伝えるリーフレット配布、能登9市町にスタンディパネル設置

コラボビジュアルを表紙に採用し、能登の工芸品をはじめとする伝統文化や、お土産・物産スポットを紹介するリーフレットを制作しました。

誌面では、「珠洲焼」や「輪島塗」など能登の伝統工芸のほか、能登で受け継がれている「キリコ祭り」なども紹介しています。現地を訪れる方はもちろん、すぐに足を運べない方にとっても、能登の魅力を知っていただくきっかけとなることを目指しています。

石川県内を中心にアンテナショップ、ゲーマーズ対象店舗にて配布するほか、能登9市町でのスタンディパネル設置を実施いたします。

【パネル展示およびリーフレット配布】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4979_1_570125b06daa7d87258c5a9756bf43ae.jpg?v=202602031251 ]

【リーフレット配布のみ】

・石川県アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」

東京都中央区八重洲2丁目1－8 八重洲Kビル1階



・石川県名古屋観光物産案内所

名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル5F



・金沢ゲーマーズ

石川県金沢市堀川町3－1 金沢フォーラス 5F



・AKIHABARAゲーマーズ本店

東京都千代田区外神田1丁目14－7 外神田一丁目ビル



・ODAIBAゲーマーズ

東京都港区台場1丁目6－1デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F



・ゲーマーズ なんば店

大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目8－16 B1F



・ゲーマーズ 沼津店

静岡県沼津市添地町72 青秀ビル 1階



・ ゲーマーズ 名古屋店

愛知県名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル1F



・ ゲーマーズ 仙台店

宮城県仙台市青葉区中央4-1-1イービーンズ8F

3.コラボビジュアルを使用した能登応援グッズ販売（受注生産）

本プロジェクトの描きおろしイラストを使用した、受注生産グッズの販売を実施いたします。

本取り組みは、プロジェクトの趣旨に賛同いただいた方々が“形として能登を応援できる機会”として展開するもので、売上の一部は能登半島への寄附に充てられます。

▼受注販売に関して

・販売方法：ゲーマーズ店舗/ECサイトにて受注生産予約受付

・受注期間：2月13日～3月15日

・発売（発送）時期：5月上旬から順次

ゲーマーズオンラインショップ

https://www.gamers.co.jp/

ゲーマーズ各店店頭受注

※全額お内金をお預かりいたします。

https://www.gamers.co.jp/shop/

■ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブについて

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2023年5月20日正式リリースされたスマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』をメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開中のバーチャルスクールアイドルです。金沢の私立蓮ノ空女学院を舞台とし、入学や卒業といったメンバーの高校生活がリアルタイムと同じ時間で進行していきます。完全新作3Dアニメーション映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が2026 年春に全国の劇場にて公開予定です。

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

・ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【自治体からのお問い合わせ先】

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/