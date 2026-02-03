LINEスタンプ発の才能を世の中へ！キャラクター応援プロジェクト「POP OUT！」を開催！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（以下、当社）は、本日2月3日（火）～3月3日（火）まで、LINEスタンプで活躍するクリエイター・キャラクターを対象としたユーザー投票型キャラクター応援プロジェクト「POP OUT！（ポップアウト！）」を開催いたします。

本企画は、LINEスタンプというクリエイティブ領域から新たなキャラクターIPを発掘し、ユーザーの応援を通じて多くの方にキャラクターとそのクリエイターの魅力を届けることを目的としたプロジェクトです。

無数のエンタメコンテンツがひしめく現代においては、たとえ魅力的なキャラクターを生み出しても広く認知される機会を持てていないクリエイターの方が多くいらっしゃいます。当社は本企画を通じて、キャラクター・クリエイターを世の中に露出し、新しいファンと出会うための場を提供することで、その才能や魅力あるキャラクターたちが自然に世の中に広がっていく仕組みづくりを目指します。

ファンの皆様の応援を通じて注目を集めたキャラクターについては、さらなる活躍の機会につながるよう、参加クリエイターと方針を相談の上で、商品化なども視野に入れた追加支援を検討してまいります。

当社が多様なメディアやファン層へとリーチする『次なるステップ』への架け橋になれるよう、取り組んでまいります。

■参加クリエイター・キャラクターについて

今回の「POP OUT!」は9名のLINEスタンプクリエイターに参加いただき、それぞれクリエイターの持ち味が十分に発揮されているキャラクターが揃っております。特設サイトには各クリエイターのキャラクターを掲載し、サイト訪問者は自身が気になるキャラクターに1日1回「見つけたよ！」を送る形で、クリエイター・キャラクターを応援できる形式。

■ポジティブ猫ねむちゃん

明るく前向きな猫のねむちゃん。

いつでも楽しくマイペースに過ごしている。

ほわほわ無邪気を振りまいている姿に、周囲のみんなは元気をもらっている。

クリエイター名：モフ缶（https://x.com/peroty6e）

■ずんぐりたぬき

ずんぐりとしたフォルムの、たぬきのような生きもの。

普段は森にいるが、気がつくといつの間にか近くにやってきている。

仲間たちと一緒に人の暮らしに混ざり込んでのんびり暮らしている。

クリエイター名：とっと（https://x.com/_to_tto）

■ぐるてん

パン作り中に生まれたもちもちの犬のぐるてん。

「焦ったら膨らまない、パンも人生も」がモットーで、大人の余裕で皆を見守っているが、ついつい語りがち。いつもお気に入りのパンを背負っている。

クリエイター名：SAYA（instagram.com/wan_wan_cafe(https://www.instagram.com/wan_wan_cafe)）

■シュイロとグニャ

お喋りなグニャと、マイペースな犬のシュイロ。

遠くの星からやってきたグニャは、偶然シュイロの家に辿り着く。

ひょんなことから正反対な2人は一緒に住み始めることに。

クリエイター名：NRMQ（https://x.com/0NRMQ0）

■チベスナ

世界中で大量発生したチベットスナギツネに似た生物。

この世の全ての食べ物を食べつくすという野望のもと、日々食っちゃ寝を繰り返している。そんな毎日がサイコー！

クリエイター名：かこいまる（https://x.com/kakoimaru_k）

■どうぶつマン

「どうぶつマン」と名乗っているが、正体不明の謎のどうぶつ。※犬ではない

「どうぶつの代表」になることを目指しており、今日もあちこちで、でたらめに励んでいる。

クリエイター名：秋おこ（https://x.com/akioco）

■おーへい

思ったことを遠慮なく言う小生意気な鳥のおーへい。

照れ屋な一面もあって、なぜか憎めない。けん玉が特技で、みんなに披露しては誇らしげな顔をしている。大食いでイモが大好物。

クリエイター名：かるめ（instagram.com/karume_land/(https://www.instagram.com/karume_land/)）

■とみ丸

見習い招き猫のとみ丸。

BIGな福を招くことを目指して「招き」の素振りを欠かさない頑張り屋。

彼の何気ない行動が人の幸運に繋がっているが、本人は気づいていない。

クリエイター名：ユウコ（https://x.com/yuko865）

■フクラさん

丸くて小さい、ムッスリ顔のカエルのフクラさん。

身体は小さいけれど大人のカエルで、動きもパワフル。

「思い立ったら、即行動！」が信条で、うじうじしていると喝を入れられるかも。

クリエイター名：たろ（https://x.com/taro_sticker）

■企画概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2057_1_61f916c4bd44b58000750a373c477e93.jpg?v=202602031251 ]

