声優事務所「ビーフェクト」2026年 所属オーディション開催！

ビーフェクト合同会社

中島由貴や原えりこ、鈴木愛唯、庄子真央などが所属する声優事務所「ビーフェクト」2026年所属オーディションを開催！

マルチに活躍する声優を目指している方を広く募集します！

ビーフェクト所属声優（左から中島由貴、原えりこ、鈴木愛唯、庄子真央）

■募集内容

声優事務所「ビーフェクト」に所属してマルチに声優活動をしていただける方を募集！

合格された方は、実力に合わせて「所属」、「準所属」、「預かり」で契約をさせて頂きます。

※参加費等は必要ございませんが、二次、三次オーディションを受けるための移動宿泊費は参加者負担。

オーディションに応募 :https://audition.beffect.co.jp/

■オーディションのスケジュール

【一次:書類選考】

募集期間:2026年1月22日(木)～2026年2月23日(月・祝)

エントリーフォームよりご応募ください。

写真は加工アプリを使用したもの、修正したものは審査対象外です。

応募締め切りから一か月程度で審査通過者へご連絡いたします。

【二次:スタジオオーディション&面談】

一次選考を通過した方のみにお知らせいたします。

都内にて3月20日（金）を予定しております。

【三次:最終面接】

二次選考を通過した方のみにお知らせいたします。

都内にて3月30日（月）を予定しております。

オーディションに応募 :https://audition.beffect.co.jp/

■合格後のスケジュール

契約に関して、2026年5月中を予定しております。

■応募資格

・13歳～22歳の女性(未成年の方は、保護者の同意が必要です)

・国籍不問(ただし、日本語が堪能である事)

・特定の芸能事務所・プロダクション・レコード会社・音楽出版社等に所属していない方

・合格後、東京都内にある事務所、スタジオ等に通うことが可能な方

■応募方法

下記の声優事務所ビーフェクト 新人声優オーディションサイトの応募ページボタンから応募してください。

・履歴、経歴書

・写真(全身、バストアップ)※6ヶ月内に撮影されたもの

・ボイスサンプル(指定セリフあり)

・歌唱サンプル音源

・自己PR動画など

を応募ページにてアップロード、記載をお願いいたします。

オーディションに応募 :https://audition.beffect.co.jp/

＜本オーディションに関する問い合わせメールアドレス＞

ad@beffect.co.jp

＜事務所概要＞

【ビーフェクト合同会社】

主にTVアニメや、ゲーム、ナレーション、歌唱などマルチな声優を輩出する事を目的とした声優プロダクションです。

自社イベント制作や、各コンテンツ制作も行っています。

弊社は日本声優事業社協議会の会員です。

▼ビーフェクト公式HP

https://www.beffect.co.jp