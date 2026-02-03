大塚商会、AI議事録作成ツール「LINE WORKS AiNote」を導入

LINE WORKS株式会社

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司、以下、大塚商会）が、エンジニアの業務改革に向けた取り組みの一環として「LINE WORKS AiNote」を導入したことをお知らせいたします。

大塚商会では、「ITでオフィスを元気にする」をスローガンに掲げ、AI等の最新技術とこれまでに培ったノウハウを活かし、企業のIT活用における課題をワンストップで解決するソリューションを提供しています。同社では、顧客企業に安全なIT環境を提供することを最優先事項と位置づけ、自社内においても全社的なAI活用の推進とDXによる業務効率化に取り組んでいます。

導入の背景

現在、技術部門には約2,600名のエンジニアが在籍しており、その業務範囲はハードウェアの保守からシステムの開発、CAD関連まで多岐にわたります。

同社の技術部門では、会議や打ち合わせ後の議事録作成業務が大きな課題となっていました。

エンジニアの業務では、顧客先での打ち合わせや社内のプロジェクト会議が頻繁に発生します。特に、システム開発を行うアプリケーション部門では、仕様決定や要件定義の会議が長時間となることが多く、会議の議事録作成に、会議時間の2～3倍の時間を要することが多々ありました。

そのため、エンジニアが本来集中すべき技術的な作業や、顧客への提案活動の時間を圧迫する要因になっていました。

同社では、このような課題の解決を目指すとともに、エンジニアの業務改革に向けた取り組みを進めるべく、複数サービスのテスト運用および比較を行った上で、2025年7月より順次「LINE WORKS AiNote」の導入を開始しました。

大塚商会の「LINE WORKS AiNote」の評価ポイント

- 日本語会話における高い文字起こし精度- 会話中の意味を持たない言葉（「えー」「あのー」など）を自動的に取り除く「フィラー除去」の性能- 「誰が」話したかが視覚的に整理可能な「話者分離」機能- 組織全体の利用時間をベースにした柔軟な料金設計

「LINE WORKS AiNote」の導入により、AIによる高精度な文字起こしと要約が可能となったことで、これまで議事録作成に要していた工数の大幅な削減が実現しました。実際に議事録作成にかかる時間が従来の半分以下に減少しました。また、「LINE WORKS AiNote」が提供する「話者分離機能」と「キーワード検索機能」を通じて誰が何を話したかが明確となり、「言った・言わない」の確認作業が大幅に減少したほか、AIが記録しているという安心感により、議論の本質に集中できる環境が実現しました。

管理面においては、「SSO（シングルサインオン）」でのログイン設定を通じて既存のID管理基盤との連携が可能になったことで、数千名規模のユーザーにも対応可能な、スムーズかつ柔軟な管理体制を構築しています。

大塚商会では将来的に、「LINE WORKS AiNote」でテキスト化された会議データを社内の業務システムとシームレスに連携させ、会議内容の共有までを自動化する仕組みの構築を進める予定です。

これにより、エンジニアの事務作業負担を最小限に抑え、より付加価値の高いクリエイティブな業務に集中できる環境の整備を推進する考えです。

LINE WORKSは今後も、「LINE WORKS AiNote」のさらなる精度の向上と、現場ニーズに応える継続的なアップデートを通じて、顧客企業のDX実現を支援してまいります。

＊本プレスリリースに際して、大塚商会様からのエンドースメントをいただいております。

株式会社大塚商会 サポート統括部 効率推進課 次長 松倉 善浩様

弊社では、販売パートナーとして取り扱う 「LINE WORKS AiNote」を技術部門に導入し、議事録作成の工数削減とエンジニアの業務効率化を実現しました。高精度な文字起こし・AI要約、SSO連携による管理性、利用時間ベースの柔軟な料金設計により、セキュリティとコストパフォーマンスを両立。働き方改革とDX推進を支えるソリューションとして、大規模組織の議事録業務を力強く支援しています。

LINE WORKS株式会社 Partner Sales 本部長 立木 宏和よりコメント

大塚商会様には、LINE WORKS AiNoteを社内でご活用いただくだけでなく、実際の運用を通じて、機能改善や利便性向上に関する貴重なご意見を数多くお寄せいただいており、それらのフィードバックがプロダクトの進化に大きく貢献しています。

現場のニーズを的確に捉えたご協力をもとに、今後もお客様の働き方を変革するプロダクトづくりを推進し、より一層価値あるご支援ができるよう努めてまいります。

LINE WORKS AiNoteとは

高精度のAI技術の活用により、会議やインタビューでの音声記録の「文字起こし」や要約ができるサービスです。さまざまなビジネスシーンで活用できます。

製品ページURL：https://line-works.com/ainote/

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

