お紳士・お淑女の憩いの場『バニーガーデン』の魅力をぎゅうぎゅうに詰め込んだ公式ビジュアルファンブックが電撃から3月27日（金）に登場！

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『バニーガーデン＆へべれけ ばにーがーでん 公式ビジュアルファンブック』を、2026年3月27日（金）に刊行いたします。

お紳士・お淑女の憩いの場『バニーガーデン』。その魅力を存分に楽しむため公式ビジュアルファンブックが電撃から登場です！ あなたの心を癒してくれた魅力的なキャスト3人のさまざまなビジュアルを収録した完全保存版となる一冊。本編はもちろん、スピンオフ作品である『へべれけ ばにーがーでん』のイラストもまとめているほか、カバーは乾 和音氏の描き下ろしでお届け！ また、さらなる濃ゆいお紳士・お淑女の皆様に向けて、本書とスペシャルなグッズをセットにした限定版『ebtenDXパック』も予約受付中です。限定版は数に限りがありますので、ご予約はお早めに！

■書籍ページサンプル

概要

【書 名】バニーガーデン＆へべれけ ばにーがーでん 公式ビジュアルファンブック

【発売日】2026年3月27日（金）

【仕 様】A4判、144ページ

【定 価】3,300円（本体3,000円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

●詳細・予約はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000191/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338338

限定版は缶バッジとタペストリーが書籍とセットに

限定版である『ebtenDXパック』は、書籍本体に加えて、オリジナル缶バッジ3種とカバー用の描き下ろしイラストを使用した大型（B2判）のタペストリーをセットにした内容。それぞれのデザインについてはECサイト「ebten」にて以降公開予定です。ぜひご予約ください。

▼ebtenDXパック 商品情報

【商品名】バニーガーデン＆へべれけ ばにーがーでん 公式ビジュアルファンブック ebtenDXパック

【発売日】2026年3月27日（金）

【同梱物】オリジナルB2タペストリー、オリジナル缶バッジ3種セット

【定 価】6,600円（本体6,000円＋税）

※数に限りがあります。無くなり次第販売終了となります。

●詳細・予約はこちら

（KADOKAWA公式ECサイト エビテン[ebten]）

ebtenDXパック

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026032721/

電撃の攻略本とは

「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。

公式サイト：https://books.famitsu-dengeki.com/

公式X（Twitter）：https://X.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp