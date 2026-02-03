NCT WISH・リク、ジェヒ、リョウが選ぶ“今聴くべきアジアサウンド”とは？ J-WAVE『COMMON GROUND』 2/7放送
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で、毎週月曜～木曜26:00～27:00、土曜27:00～29:00に放送中の音楽プログラム『COMMON GROUND』。
音楽を愛するミュージックセレクターたちが、多様なテーマごとに至極のプレイリストを制作・オンエア。サブスクリプションのアルゴリズムや関連動画のレコメンドだけでは出会えない、未知なる音楽との出会いを提案します。
毎週土曜日は、週替わりのナビゲーターが登場し、アジアの最新サウンドトレンドを紹介。
2月7日（土）の放送は、番組前半のナビゲートを、無限拡張をコンセプトにさまざまな派生グループを展開するNCTから誕生した6人組ボーイズグループ、NCT WISHのリク、ジェヒ、リョウの3名が担当します。
番組では、3人それぞれのおすすめアジアサウンドを紹介するほか、NCT WISHの楽曲についても、制作秘話や聴きどころを交えながら、たっぷりと解説付きでオンエアします。
また番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260208030000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260208030000)
COMMON GROUND
【番組概要】
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：COMMON GROUND
放送日時：2月7日（土）27:00～29:00
ナビゲーター：NCT WISH・リク、ジェヒ、リョウ
番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/commonground/
番組X(旧twitter)：https://x.com/Common813
番組Instagram：https://www.instagram.com/commonground813/
ハッシュタグ：#common813