GMO AI ＆ Web3株式会社、暗号資産企業への継続的支援を目指し「GMO AI & Crypto株式会社」へ社名変更

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO AI＆Web3株式会社（代表取締役社長：内田 朋宏 以下、GMO AI＆Web3）は、2026年3月に開催予定の定時株主総会の決議を経て、2026年3月24日（火）付で社名を「GMO AI & Crypto株式会社」（以下、GMO AI & Crypto）に変更いたします。

【社名変更の背景】

GMO AI&Web3は、AI・Web3ベンチャー支援に特化したハンズオン型コーポレートベンチャーキャピタルです。

暗号資産業界は投機的なブームを経て、具体的なユースケースを実社会に実装する段階に入っています。日本円ステーブルコインの実証実験や、規制整備を前提とした機関投資家の参入など、次の成長に向けた基盤づくりが進んでいます。

この流れを受け、当社は暗号資産を一過性のトレンドではなく、これまで以上に実装と継続性のある産業として支えてまいります。その為、GMOインターネットグループが培ってきたサーバー・金融などインフラ領域の知見を活かし、実世界に価値を提供する企業へ長期的に投資・支援していく方針を明確にすることを目指し、社名を「GMOAI&Web3」から「GMOAI＆Crypto」へ変更いたします。

また投資対象を拡大し、実世界の価値創出に直結する領域としてロボティクスも新たに加えます。グループ各種サービスを提供し、中長期の成長支援を通じて、産業の持続的な発展に貢献してまいります。

【社名変更について】

■新社名：GMO AI & Crypto株式会社（英文表記：GMO AI ＆ Crypto, Inc.）

■社名変更日：2026年3月24日（火）予定

※所在地の変更はございません

以上

【GMO AI &Web3株式会社】（URL：https://ai-web3.gmo/(https://ai-web3.gmo/)）

会社名 GMO AI &Web3株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI・暗号資産ベンチャーに特化した、

GMOインターネットグループのリソースをフル活用するハンズオン型CVC

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo(https://group.gmo)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2026 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.