舞台『ZERO RISE』キャラクター衣装着用キャストビジュアルを一挙解禁！チケット最速先行2月8日(日)まで受付中！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2月2日(月)に実施した「ZERO RISE」初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」内にて5月上演舞台のキャラクター衣装着用キャストビジュアルを解禁いたしました。
舞台『ZERO RISE』キャラクター衣装着用キャストビジュアルを一挙を解禁！チケット最速先行2月8日(日)まで受付中！
新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」は2月2日(月)に初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」内にて5月上演舞台のキャラクター衣装着用キャストビジュアルを解禁いたしました！
「ゼロから這い上がる」ために裏のストリートバスケリーグ《ゼロライズ》に挑むプレーヤー達の姿にご注目ください。
■UNFIXXX
マドカ(演：笹森 裕貴)
ダテ(演：福井 巴也)
マーリン(演：大友 海)
■KINGS+HOOT
ブリンク(演：石橋 弘毅)
ミラクル(演：佐藤 たかみち)
サンシャイン(演：平賀 勇成)
■RumbleWing[s]
ヨーク(演：田原 廉)
ウジン(演：真野 拓実)
サジン(演：前嶋 曜)
■BLACKSPOT
バリスタ(演：川上 将大)
UNKNOWN A(suit actor 滝山 翔太)＆UNKNOWN B(suit actor 優志)
■ジゲン
ジゲン(演：君沢 ユウキ)
5月２日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』の上演が決定。
ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！
チケット最速先行：1月12日(月・祝)～2月8日(日)
受付URL：https://eplus.jp/zerorise/
舞台『ZERO RISE』概要
■公演期間
2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)
■キャスト
＜UNFIXXX＞
マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴
ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也
マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海
＜KINGS+HOOT＞
ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅
ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち
サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成
＜RumbleWing[s]＞
ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉
ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実
サジン（仁内 一左）：前嶋 曜
＜BLACKSPOT＞
バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大
UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太
UNKNOWN B：suit actor 優志
ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ
スタッフ：
企画・原作：ブシロード
脚本：松多 壱岱（ILCA）
演出：毛利 亘宏
「ZERO RISE ON AIR」YouTubeにてアーカイブ無料公開中！
「ZERO RISE ON AIR」初回放送では、キャラクター衣装着用キャストビジュアルの解禁以外にも世界観やキャラクターの深堀りコーナー、チーム対抗バスケットボールにちなんだゲームなどを実施しました！
番組は全編YouTube「ZERO RISEチャンネル」にて無料アーカイブ公開中ですので、ぜひこの機会に御覧ください。
配信リンク：https://www.youtube.com/live/Rbni2E4aggg
ZERO RISEとは
落ちこぼれたち×バスケットボール
ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト
貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。
その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー
プロジェクトPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ
