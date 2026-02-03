舞台『ZERO RISE』キャラクター衣装着用キャストビジュアルを一挙解禁！チケット最速先行2月8日(日)まで受付中！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2月2日(月)に実施した「ZERO RISE」初となる生放送番組「ZERO RISE ON AIR」内にて5月上演舞台のキャラクター衣装着用キャストビジュアルを解禁いたしました。

舞台『ZERO RISE』キャラクター衣装着用キャストビジュアルを一挙を解禁！チケット最速先行2月8日(日)まで受付中！

新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」は2月2日(月)に初の生放送番組「ZERO RISE ON AIR」内にて5月上演舞台のキャラクター衣装着用キャストビジュアルを解禁いたしました！

「ゼロから這い上がる」ために裏のストリートバスケリーグ《ゼロライズ》に挑むプレーヤー達の姿にご注目ください。

■UNFIXXX

マドカ(演：笹森 裕貴)ダテ(演：福井 巴也)マーリン(演：大友 海)

■KINGS+HOOT

ブリンク(演：石橋 弘毅)ミラクル(演：佐藤 たかみち)サンシャイン(演：平賀 勇成)

■RumbleWing[s]

ヨーク(演：田原 廉)ウジン(演：真野 拓実)サジン(演：前嶋 曜)

■BLACKSPOT

バリスタ(演：川上 将大)UNKNOWN A(suit actor 滝山 翔太)＆UNKNOWN B(suit actor 優志)

■ジゲン

ジゲン(演：君沢 ユウキ)



5月２日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』の上演が決定。

ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！

チケット最速先行：1月12日(月・祝)～2月8日(日)

受付URL：https://eplus.jp/zerorise/

舞台『ZERO RISE』概要

■公演期間

2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)

■キャスト

＜UNFIXXX＞

マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴

ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也

マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅

ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち

サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉

ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実

サジン（仁内 一左）：前嶋 曜

＜BLACKSPOT＞

バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大

UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太

UNKNOWN B：suit actor 優志

ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ

スタッフ：

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

「ZERO RISE ON AIR」YouTubeにてアーカイブ無料公開中！

「ZERO RISE ON AIR」初回放送では、キャラクター衣装着用キャストビジュアルの解禁以外にも世界観やキャラクターの深堀りコーナー、チーム対抗バスケットボールにちなんだゲームなどを実施しました！

番組は全編YouTube「ZERO RISEチャンネル」にて無料アーカイブ公開中ですので、ぜひこの機会に御覧ください。

配信リンク：https://www.youtube.com/live/Rbni2E4aggg

ZERO RISEとは

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

プロジェクトPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.