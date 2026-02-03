ママたちの“言葉にできない閉塞感”を解決するオンラインサービス『OurMe（アワミー）』、2026年2月スタート！

「がんばっているのに、なぜか苦しい…」それは、あなたのせいじゃありません。

株式会社ジーアンドアークOurMe キービジュアル

家事も育児も仕事も、効率化はもう限界。

便利な家電も時短テクも取り入れているのに、なぜか気持ちはラクにならない。

「私ばっかり考えてる気がする」

「夫は手伝ってくれるけど、なんか違う」

「家族は大切。でも、私の人生はどこ？」

そんなママたちの「しんどさ」の原因について、これまで3,000組以上の夫婦相談に向き合ってきた

夫婦コンサルタント・山本久美子（じママ）がたどり着いた結論はーー

夫婦関係という人生の土台そのものが整っていないこと。

家事の量は減ったのに、心は軽くならない

「やってくれてるはずなのに、満たされない」

話し合おうとしても、いつもモヤっと終わる

それは、あなたの努力不足ではなく、「夫婦のチーム設計」がされていないだけかもしれません。

OurMeが大切にするのは「夫婦で生きる設計図」

OurMeは、家事・育児分担の「量」を増やす場所ではありません。

目指すのは、夫婦が同じ方向を向いて生きる“チーム”になること。

つまり、夫婦関係の「質」を向上させることです。

その考え方の軸が、「夫婦ONE TEAM思考」です。

著書「夫婦ONE TEAM思考」

OurMeが整える3つの土台

・家族のゴールを夫婦で言葉にすること

・お金・時間・労力を“チームの資産”として捉えること

・子どもより先に、夫婦の対話を大切にすること



これらはすべて、850組以上の家庭が「現実に変われた」プロセスから生まれました。

8ヶ月で、人生の“土台”を整える『OurMe Basic』

OurMe Basicは、「学んで終わり」ではありません。

日常が変わるところまで、伴走する8ヶ月です。

ブランド名「OurMe（アワミー）」に込めた想い

OurMe Basicの3要素STEP1: 自分を取り戻す（最初の3ヶ月）- 時間に追われない感覚を取り戻す- 「私、ちゃんと生きてる」という自己肯定感を回復STEP2｜暮らしから“判断軸”を育てる- キッチン・モノ・選択を通して、自分軸を整える- 「なんとなく我慢」が減っていく感覚を体験STEP3｜一人じゃない場所で続ける- 同じ悩みを持つママたちとつながる安心感- 否定されない、比べられないセーフティなコミュニティ

OurMe（アワミー）という名前には、

Happiness for Our family and Me（家族と私、どちらも大切にしていい）

という想いを込めています。

OurMeロゴ

ロゴの「m」は夫婦を、「e」は子どもを象徴。

最新の時短家電やテクニックを揃える前に、まず基礎（夫婦関係）を平らに整える。そんな「人生の土台づくり」を担う場所でありたいと考えています。

代表メッセージ

AIや投資、スキルアップなど、「これからの時代に必要な力」は数多く語られています。一方で、その土台となる家庭や日々の暮らしが後回しにされ、心や生活に余裕を持てないまま頑張り続けている方も少なくありません。

私自身、夫婦関係や生活習慣が整っていない状態では、どれほど有益な情報やノウハウを得ても、それを活かしきれないことを実感してきました。

人生を長く、しなやかに生きていくために本当に必要なのは、スキルの前に「人生の土台」を整えること。夫婦関係や生活習慣が整うことで、仕事や人との関わり方、自分自身の選択が少しずつ変わり始めます。

OurMeは、特別な人のためのサービスではありません。誰もが「今日からできる一歩」を踏み出せる場所です。一人ひとりの人生が整い、その積み重ねが社会全体をより良い方向へ動かす。

私たちは、その最初の一歩を後押ししていきたいと考えています。

山本 久美子（じママ）【サービス概要】

サービス名： OurMe（アワミー）

リニューアル始動： 2026年2月

受講期間： 8ヶ月（OurMe Basic）

料金プラン： 一括 99,000円（税込）／月額 13,500円（税込）

公式URL：https://our-me.com

【代表プロフィール】

山本 久美子（じママ）

夫婦コンサルタント。2020年よりSNS発信を開始し、Instagram総フォロワー24万人。のべ3,000組以上の夫婦相談、850名以上のコミュニティ運営実績を持つ。著書に『人生が圧倒的にラクになる !夫婦ONE TEAM思考（講談社）』がある。2025年末にはPivotへ出演するなど、メディアでの発信活動にも注力している。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジーアンドアーク

担当：原

Email：info.ga@gandarc.co.jp