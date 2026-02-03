【完売店続出記念】「かいけつゾロリの豆本」原ゆたか先生サイン入り豆本がもらえるSNS大喜利キャンペーンを開催！

株式会社ポプラ社は、2026年2月3日（節分の日）より、「かいけつゾロリの豆本」のSNS大喜利キャンペーンを開催いたします。


2025年12月22日（月）に一部コンビニエンスストアで先行発売したアイテムで、完売店続出の大きな反響をいただいたことを受け、開催を決定いたしました。


キャンペーン期間中、「お題の回答」と「#ゾロリの豆本大喜利」を付けて、かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（@zororizz）をフォローの上、対象投稿を引用リポストしていただくことで参加できます。


ご参加いただいた方の中から5名様に、「原ゆたか先生サイン入り豆本」１冊をプレゼントいたします。


※豆本のタイトルはお選びいただけません。


【大喜利のお題】


豆本を読んでいるゾロリの写真で一言！





■参加方法：


(1)・(2)で応募完了！



(1) かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）をフォロー


(2) かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）のキャンペーン投稿に、「お題の回答」と「＃ゾロリの豆本大喜利」をつけて引用リポスト



■キャンペーン期間：


2026年2月3日（火）～2月10日（火）23:59まで



■プレゼント：


原ゆたか先生サイン入り「かいけつゾロリの豆本」1冊


※タイトルはお選びいただけません。



■結果発表：


2026年2月20日（金）頃にX上で結果発表をいたします。


選ばれた5名の方にXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）のフォローを外さないようお願いいたします。



■応募規約：https://www.poplar.co.jp/topics/67371.html


「かいけつゾロリの豆本」とは

シリーズ累計3,500万部超の大ベストセラー児童書「かいけつゾロリ」を、手のひらサイズで楽しめるミニチュア本です。小さいながらもしっかり読めて、カバーも巻ける本格仕様。原作本をそのまま小さくした、こだわりの完全再現です。


今まさにゾロリを楽しんでいる方はもちろん、かつて夢中になって読んでいた“大人になった方”にもおすすめです。



■お取り扱い店舗一覧：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/#partsmidasi2


※店舗へのお問い合わせはお控えください。


※完売している店舗もございますのでご了承ください。





◆商品概要

商品名：かいけつゾロリの豆本


価格：660円（税込）


種類数：全11種（第１巻～第10巻＋シークレット）　※ランダムでの販売です。


本体サイズ：A9（約縦52mm × 横37mm）


仕様：カバー付き


◆ラインナップ

・第1巻『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』（1987年11月）


・第2巻『かいけつゾロリのきょうふのやかた』（1988年5月）


・第3巻『かいけつゾロリのまほうつかいのでし』（1988年11月）


・第4巻『かいけつゾロリの大かいぞく』（1989年5月）


・第5巻『かいけつゾロリのゆうれいせん』（1989年10月）


・第6巻『かいけつゾロリのチョコレートじょう』（1990年2月）


・第7巻『かいけつゾロリの大きょうりゅう』（1990年8月）


・第8巻『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（1991年1月）


・第9巻『かいけつゾロリのママだーいすき』（1991年8月）


・第10巻『かいけつゾロリの大かいじゅう』（1992年1月）


・シークレット巻




◆プレゼント特典

パッケージ箱を開いてすぐの箇所に、「かいけつゾロリ」の作者・原ゆたか先生のイラスト「金の原ゆたか」が出た方には、ここでしか手に入らないオリジナルの豆本棚をプレゼント！



■プレゼント内容


・かいけつゾロリの豆本棚


■応募方法：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/




かいけつゾロリシリーズとは

1987年の刊行以来、テレビアニメ化、劇場映画化もされている子どたちに大人気の読み物シリーズ。キツネのゾロリと、ふたごの　イノシシ、イシシ・ノシシがくりひろげる、大冒険の物語。わるいことをたくらんで、いたずらをしかけては、いつもしっぱい。どんなことがあっても、くじけず、いつも前向きなゾロリは、子どもたちのヒーローです。



【公式X】https://x.com/zororizz


【公式HP】https://www.poplar.co.jp/zorori/
【アニメ公式HP】http://www.zorori.jp/