【完売店続出記念】「かいけつゾロリの豆本」原ゆたか先生サイン入り豆本がもらえるSNS大喜利キャンペーンを開催！
株式会社ポプラ社は、2026年2月3日（節分の日）より、「かいけつゾロリの豆本」のSNS大喜利キャンペーンを開催いたします。
2025年12月22日（月）に一部コンビニエンスストアで先行発売したアイテムで、完売店続出の大きな反響をいただいたことを受け、開催を決定いたしました。
キャンペーン期間中、「お題の回答」と「#ゾロリの豆本大喜利」を付けて、かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（@zororizz）をフォローの上、対象投稿を引用リポストしていただくことで参加できます。
ご参加いただいた方の中から5名様に、「原ゆたか先生サイン入り豆本」１冊をプレゼントいたします。
※豆本のタイトルはお選びいただけません。
【大喜利のお題】
豆本を読んでいるゾロリの写真で一言！
■参加方法：
(1)・(2)で応募完了！
(1) かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）をフォロー
(2) かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）のキャンペーン投稿に、「お題の回答」と「＃ゾロリの豆本大喜利」をつけて引用リポスト
■キャンペーン期間：
2026年2月3日（火）～2月10日（火）23:59まで
■プレゼント：
原ゆたか先生サイン入り「かいけつゾロリの豆本」1冊
※タイトルはお選びいただけません。
■結果発表：
2026年2月20日（金）頃にX上で結果発表をいたします。
選ばれた5名の方にXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）のフォローを外さないようお願いいたします。
■応募規約：https://www.poplar.co.jp/topics/67371.html
「かいけつゾロリの豆本」とは
シリーズ累計3,500万部超の大ベストセラー児童書「かいけつゾロリ」を、手のひらサイズで楽しめるミニチュア本です。小さいながらもしっかり読めて、カバーも巻ける本格仕様。原作本をそのまま小さくした、こだわりの完全再現です。
今まさにゾロリを楽しんでいる方はもちろん、かつて夢中になって読んでいた“大人になった方”にもおすすめです。
■お取り扱い店舗一覧：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/#partsmidasi2
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※完売している店舗もございますのでご了承ください。
◆商品概要
商品名：かいけつゾロリの豆本
価格：660円（税込）
種類数：全11種（第１巻～第10巻＋シークレット） ※ランダムでの販売です。
本体サイズ：A9（約縦52mm × 横37mm）
仕様：カバー付き
◆ラインナップ
・第1巻『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』（1987年11月）
・第2巻『かいけつゾロリのきょうふのやかた』（1988年5月）
・第3巻『かいけつゾロリのまほうつかいのでし』（1988年11月）
・第4巻『かいけつゾロリの大かいぞく』（1989年5月）
・第5巻『かいけつゾロリのゆうれいせん』（1989年10月）
・第6巻『かいけつゾロリのチョコレートじょう』（1990年2月）
・第7巻『かいけつゾロリの大きょうりゅう』（1990年8月）
・第8巻『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（1991年1月）
・第9巻『かいけつゾロリのママだーいすき』（1991年8月）
・第10巻『かいけつゾロリの大かいじゅう』（1992年1月）
・シークレット巻
◆プレゼント特典
パッケージ箱を開いてすぐの箇所に、「かいけつゾロリ」の作者・原ゆたか先生のイラスト「金の原ゆたか」が出た方には、ここでしか手に入らないオリジナルの豆本棚をプレゼント！
■プレゼント内容
・かいけつゾロリの豆本棚
■応募方法：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/
かいけつゾロリシリーズとは
1987年の刊行以来、テレビアニメ化、劇場映画化もされている子どたちに大人気の読み物シリーズ。キツネのゾロリと、ふたごの イノシシ、イシシ・ノシシがくりひろげる、大冒険の物語。わるいことをたくらんで、いたずらをしかけては、いつもしっぱい。どんなことがあっても、くじけず、いつも前向きなゾロリは、子どもたちのヒーローです。
