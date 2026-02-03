【完売店続出記念】「かいけつゾロリの豆本」原ゆたか先生サイン入り豆本がもらえるSNS大喜利キャンペーンを開催！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、2026年2月3日（節分の日）より、「かいけつゾロリの豆本」のSNS大喜利キャンペーンを開催いたします。

2025年12月22日（月）に一部コンビニエンスストアで先行発売したアイテムで、完売店続出の大きな反響をいただいたことを受け、開催を決定いたしました。

キャンペーン期間中、「お題の回答」と「#ゾロリの豆本大喜利」を付けて、かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（@zororizz）をフォローの上、対象投稿を引用リポストしていただくことで参加できます。

ご参加いただいた方の中から5名様に、「原ゆたか先生サイン入り豆本」１冊をプレゼントいたします。

※豆本のタイトルはお選びいただけません。

【大喜利のお題】

豆本を読んでいるゾロリの写真で一言！

■参加方法：

(1)・(2)で応募完了！

(1) かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）をフォロー

(2) かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）のキャンペーン投稿に、「お題の回答」と「＃ゾロリの豆本大喜利」をつけて引用リポスト

■キャンペーン期間：

2026年2月3日（火）～2月10日（火）23:59まで

■プレゼント：

原ゆたか先生サイン入り「かいけつゾロリの豆本」1冊

※タイトルはお選びいただけません。

■結果発表：

2026年2月20日（金）頃にX上で結果発表をいたします。

選ばれた5名の方にXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）のフォローを外さないようお願いいたします。

■応募規約：https://www.poplar.co.jp/topics/67371.html

「かいけつゾロリの豆本」とは

シリーズ累計3,500万部超の大ベストセラー児童書「かいけつゾロリ」を、手のひらサイズで楽しめるミニチュア本です。小さいながらもしっかり読めて、カバーも巻ける本格仕様。原作本をそのまま小さくした、こだわりの完全再現です。

今まさにゾロリを楽しんでいる方はもちろん、かつて夢中になって読んでいた“大人になった方”にもおすすめです。

■お取り扱い店舗一覧：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/#partsmidasi2

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※完売している店舗もございますのでご了承ください。

◆商品概要

商品名：かいけつゾロリの豆本

価格：660円（税込）

種類数：全11種（第１巻～第10巻＋シークレット） ※ランダムでの販売です。

本体サイズ：A9（約縦52mm × 横37mm）

仕様：カバー付き

◆ラインナップ

・第1巻『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』（1987年11月）

・第2巻『かいけつゾロリのきょうふのやかた』（1988年5月）

・第3巻『かいけつゾロリのまほうつかいのでし』（1988年11月）

・第4巻『かいけつゾロリの大かいぞく』（1989年5月）

・第5巻『かいけつゾロリのゆうれいせん』（1989年10月）

・第6巻『かいけつゾロリのチョコレートじょう』（1990年2月）

・第7巻『かいけつゾロリの大きょうりゅう』（1990年8月）

・第8巻『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（1991年1月）

・第9巻『かいけつゾロリのママだーいすき』（1991年8月）

・第10巻『かいけつゾロリの大かいじゅう』（1992年1月）

・シークレット巻

◆プレゼント特典

パッケージ箱を開いてすぐの箇所に、「かいけつゾロリ」の作者・原ゆたか先生のイラスト「金の原ゆたか」が出た方には、ここでしか手に入らないオリジナルの豆本棚をプレゼント！

■プレゼント内容

・かいけつゾロリの豆本棚

■応募方法：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/

かいけつゾロリシリーズとは

1987年の刊行以来、テレビアニメ化、劇場映画化もされている子どたちに大人気の読み物シリーズ。キツネのゾロリと、ふたごの イノシシ、イシシ・ノシシがくりひろげる、大冒険の物語。わるいことをたくらんで、いたずらをしかけては、いつもしっぱい。どんなことがあっても、くじけず、いつも前向きなゾロリは、子どもたちのヒーローです。



【公式X】https://x.com/zororizz

【公式HP】https://www.poplar.co.jp/zorori/

【アニメ公式HP】http://www.zorori.jp/