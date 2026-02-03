【銀座アスター創業100周年記念 特別賞味会】ドメーヌ・コーセイ × 銀座アスター本店 　メーカーズディナー開催

銀座アスター食品株式会社

銀座アスター食品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢谷郁）が運営する銀座アスター本店は、創業100周年記念企画として、ドメーヌ・コーセイとのコラボレーションによるメーカーズディナーを、2026年3月24日（火）限定で開催いたします。

本イベントでは、ドメーヌ・コーセイの代表であり、日本ワイン界を牽引してきた醸造家味村興成氏を迎え、ワイン造りに込めた哲学や背景を語っていただきながら、銀座アスター本店の調理長・軽部がこの日のために考案した特別コースと、日本ワイン4種のペアリングをお楽しみいただきます。

コース料理は、流氷の下で旨味を蓄えた「流氷明け毛蟹」や、冬の海で脂の乗った「キンキ」など北海道の海の幸をはじめ、十勝や富良野の大地の恵みを随所に取り入れ、素材で北海道をテーマとした食体験をお届けいたします。

ペアリングワインには、日本ワインのパイオニアブランドであるシャトー・メルシャンのスパークリングワインに加え、ドメーヌ・コーセイのロゼワイン1種、赤ワイン2種をご用意。赤ワインのうち1種は、Japan Wine Competition（日本ワインコンクール）2025 金賞受賞ワインであり、さらに銀座アスター創業100周年を記念した銀座アスターオリジナルワインを本イベントにて初披露いたします。

昭和元年に銀座一丁目で創業し、「日本人に愛される中国料理」を追求し続けてきた銀座アスターと、日本の風土を映し出すワイン造りに真摯に向き合うドメーヌ・コーセイ。

二つの哲学と技が響き合う、創業100周年にふさわしい、格別の一夜をお届けいたします。

◆開催概要

開催日：2026年3月24日（火）

時間：開宴 18時30分（開場 18時）

会場：銀座アスター本店（東京都中央区銀座1-8-16 GINZA ASTER BLD.）

内容：

・ドメーヌ・コーセイ 味村興成氏によるメーカーズトーク

・銀座アスター本店 特別コース料理

・ペアリングワイン4種

料金：お一人様 44,000円（税金・サービス料金込）

定員：20名（要予約）

※食材やワインは、状況により変更する場合がございますのでご了承ください

◆ドメーヌ・コーセイについて

ドメーヌ・コーセイは、2019年に塩尻市の片丘地区に誕生したワイナリーです。

日本有数の銘醸地として知られる桔梗ヶ原の地にて、土地の個性を最大限に表現するワイン造りを志し、特にメルロ種に特化したドメーヌとして注目を集めています。

冷涼な気候と火山性土壌がもたらす引き締まった酸と奥行きのある味わいは、料理との親和性が高く、とりわけ素材の旨みを引き出す料理との相性において、新たな可能性を感じさせます。

ぶどう本来の表情と土地の風土を映し出すことを大切にしたワイン造りは、日本ワインの時代を象徴する存在として、国内外から高い評価を受けています。

◆味村興成氏について

味村興成（あじむら・こうせい）氏は、日本ワイン界を代表する醸造家のひとりです。

シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリーにて長年にわたり醸造責任者を務め、日本ワインの品質向上と評価確立に大きく貢献。その後、自らの理想とするワイン造りを追求するため、2019年に信州桔梗ヶ原の地でドメーヌ・コーセイを設立しました。

ぶどう栽培から醸造に至るまで一切の妥協を許さず、特にメルロに対する深い知見と経験をもとに、繊細さと力強さを併せ持つワインを生み出しています。

また、味村氏のワインは、料理とともに完成するワインであることも大きな特徴です。

料理の香りや余韻を尊重し、食卓の中でこそ真価を発揮する味わいは、長年「日本人に愛される中国料理」を追求してきた銀座アスターの哲学とも深く共鳴しています。

◆銀座アスター 本店

昭和元年開店-本店。

創業の舞台である本店では、受け継がれてきた伝統を守りながらも時代のニーズに応え、新たなエッセンスを加えた、唯一無二の料理を実現しています。

銀座アスター本店でしか味わえない、進化し続ける“和の中国料理”をぜひご堪能ください。

【銀座アスター食品株式会社】

昭和元年（1926年）銀座に創業した銀座アスター。以来、中国料理専門店として日本社会に中国食文

化の価値を発信しつづけ、首都圏を中心に31店のレストランと13店のデリカショップを経営しています。昭和後期から現在に至るまで中国各地への現地研修を重ね、原典に学びながら、日本の食材や季節感を生かした独自の料理を提供しています。出店エリアに深く根差した継続的な営業を方針とし、お客様に長くご愛顧いただけるレストランを目指しております。

