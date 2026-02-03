【新機能】AIで営業メールを遮断する「Defform」が、Google・Microsoft・Appleのソーシャルログインに対応。通知先メールアドレスの任意指定も可能に

TodoONada株式会社

TodoONada株式会社(https://todoonada.co.jp/)（本社：東京都、代表取締役：土門大貴）は、AIが営業メールを自動判別・排除する無料メールフォームサービス「Defform(https://defform.com/)」において、新たにGoogle、Microsoft、Appleのアカウントを利用した「ソーシャルログイン機能」、および「通知先メールアドレスの任意設定機能」を本日より提供開始いたします。

Defformの公式サイトはこちら :https://defform.com/

■アップデートの背景：運用スタイルの多様化に対応

「Defform」は、最短5分で導入可能な高機能メールフォームとして、多くの企業に利用されています。今回のアップデートでは、導入時の手間を削減する「ソーシャルログイン」への対応に加え、ユーザーからの要望が多かった「通知先アドレスの個別設定」を可能にしました。

これにより、管理用のアカウント（ソーシャルアカウント）と、実際に問い合わせ対応を行う実務用のメールアドレスを切り分けて運用することができ、よりセキュアかつ効率的な問い合わせ管理が実現します。

■本アップデートの主な内容

3種のソーシャルログインに対応

Google、Microsoft、Appleの既存アカウントを利用することで、ユーザー情報の入力等を行うことなく、即座にセキュアな会員登録・ログインが可能です。

また、Google・Microsoft・Appleが提供する多要素認証（MFA）をそのまま利用できるため、パスワードの盗難や不正ログインのリスクを大幅に低減します。

柔軟な通知先メールアドレス設定

会員登録に使用したアカウントのメールアドレスとは別に、問い合わせの通知を受け取るためのアドレスを自由に指定できます。チームでの共有アドレスや、特定の担当者宛に通知を飛ばしたい場合に最適です。

AIメールフォーム「Defform」の特色

「Defform」は、月額基本料ゼロで利用できる、AI搭載の次世代メールフォームです。

Defform 公式サイト :https://defform.com/AIによる自動仕分け:

独自LLMとルールベース判定により、スパムや営業メールをリアルタイムで分類し、必要な問い合わせだけを届けます。

コンバージョンフィルタリング機能:

有効な問い合わせがあった際のみ広告タグ（GA4等）を作動させ、広告運用の最適化と正確なCPA（顧客獲得単価）の把握を支援します。（コンバージョンフィルタリング機能についてはこちらを御覧ください(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000158212.html)）

完全無料で利用可能:

月30通（フリーメールは15件）までのAI判定付きプランを、期間制限なく無料で提供しています。

会社概要

社名：TodoONada株式会社

所在地：東京都

事業内容：AI・Webソリューション開発、SaaS事業

URL：https://todoonada.co.jp/