SMART GOLF 2026年1月オープン店舗のお知らせ

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ

ITを活用したインドアゴルフ事業SMART GOLFを展開する株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人、以下「SMART GOLF」）は、イオンタウン新船橋店（千葉県船橋市）・押上駅前四ツ目通り店（東京都墨田区）・門前仲町駅前店（東京都江東区）・いりなか駅前店（愛知県名古屋市）の4店舗を新たにオープンいたしました。

SMART GOLF各店舗では無料体験を随時受け付けております。（※事前予約制）

無料体験ではシミュレーターのご利用方法や料金プランについてスタッフが丁寧にご案内いたしますので、まだ会員でない方は是非一度無料体験へお越しください。

また、ご希望の方にはSMART GOLF専属コーチによるマンツーマンレッスン（有料）を体験いただけます。※4,000円（税込）～/レッスン60分＋シミュレーター案内60分

下記の店舗一覧に各店舗HPのリンクがございますので、そちらから体験のお申込へお進みください。なお、SMART GOLF では店舗間の相互利用も可能です。

■2026年1月オープン店舗一覧

イオンタウン新船橋店(https://sma-gol.com/shop/shin-funabashi/)

2026年1月16日OPEN

千葉県船橋市北本町1丁目19－50 イオンタウン新船橋 1F

（新船橋駅 徒歩2分）

Google Map(https://maps.app.goo.gl/b9Biu8Y171ppZ13b9)

押上駅前四ツ目通り店(https://sma-gol.com/shop/oshiageekimae/)

2026年1月24日OPEN

東京都墨田区押上1-15-7 1F

（押上駅 徒歩2分）

Google Map(https://maps.app.goo.gl/wTBhsUEarZzK5Gse6)

門前仲町駅前店(https://sma-gol.com/shop/monzen-nakacho/)

2026年1月26日OPEN

東京都江東区門前仲町2-4-12 A＊G門前仲町4F

（門前仲町駅 徒歩1分）

Google Map(https://maps.app.goo.gl/pkwhyT3u8K5R66kk6)

いりなか駅前店(https://sma-gol.com/shop/irinakaekimae/)

2026年1月30日OPEN

愛知県名古屋市昭和区隼人町５－１カトレヤビル A号室

（いりなか駅 徒歩1分）

Google Map(https://maps.app.goo.gl/kg8bSFu1EU8FHk4x6)

※レフティ対応

▶SMART GOLF店舗検索はこちら(https://sma-gol.com/shop/)

■SMART GOLF とは

SMART GOLFは、定額制 / 完全会員制 / 通い放題の最新シミュレーター付きインドアゴルフ練習場で、初心者～トッププロまで幅広い層にご利用いただいております。

■不動産およびFC募集について

- 特許取得の独自システムによるAI診断機能がスイングの課題を可視化。効率的にスコアアップを目指せます。ショットデータはスマホへ自動保存され、いつでも確認できます。- 完全会員制なので予約が取りやすく、個室もしくは半個室の空間で人目を気にせずご自身の練習に打ち込めます。- 24時間365日いつでも利用でき（*一部店舗除く）、回数制限もないのでお得にご利用いただけます。- 女性でも安心の万全のセキュリティ体制を敷いており、貸クラブも完備していますので、手ぶら利用やクラブをお持ちでない方もお楽しみいただけます。- レッスンをご希望の方には、コーチとのお引き合わせもしています。

SMART GOLFは2021年4月の開業から現在までにグループ全体で177店舗（一都三県では店舗数No.1*シミュレ ーター付き、インドアゴルフ場 2026年2月3日現在）出店し、加速的な成長を遂げてまいりました。今後は一都三県に留まらず全国にも拡大し、2026年7月までに220店舗の出店を目指しております。

そこで、SMART GOLFでは出店強化のため不動産およびFCオーナー様を募集しております。

詳細につきましては下のボタンよりお問い合わせください。

不動産業者様お問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9mE1YknawnBKgcFlEPYKgBrKzFYOITdPHnzikWnIuWhZdTA/viewformFCオーナー様募集ページ :https://sma-gol.com/franchise/

■ 株式会社SMART GOLF 会社概要

本社 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

URL ：https://sma-gol.com

事業 ：完全会員制インドアゴルフ練習場の店舗運営

お問合せ ：pr@gjb.co.jp