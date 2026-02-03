電流情報量診断エッジ型デバイス「TM-EDGEWARE」の販売開始および製品サイトの開設のお知らせ

株式会社高田工業所

当社は、電流情報量診断システム「T-MCMA」の新たな製品ラインナップとして「TM-EDGEWARE」を販売開始いたします。

電流解析による回転機械の状態監視・診断をより手軽に利用できる製品となっています。

また併せて同製品を含む「T-MCMA」の製品サイトを開設いたしましたので、是非、ご覧ください。

T-MCMA製品サイト :https://t-mcma.takada.co.jp/

１．電流情報量診断エッジ型デバイス「TM-EDGEWARE」について



「TM-EDGEWARE」は、「T-MCMA」による計測・解析・診断（結果表示を含む）の機能を端末本体で利用できるエッジ型デバイスです。計測した電流を内蔵のソフトウェアで解析しアウトプットします。デバイス上のLEDランプやLCDモニタで結果確認できるほか、信号線で制御システムコントローラとも連携できるなど現場での利便性を向上させるシステムです。

２．機能特長とユースケース



・解析のエッジ処理

従来の製品ではクラウド上または外部のPCで計測データの解析および機械状態の 判定を行う必要がありましたが､本製品では完全オフラインでの常時監視を実現しています。

・無電圧接点信号出力

本製品では異常判定された結果を、ユーザ側設備の制御システムコントローラなどへ信号出力することができます。これによりユーザ側の警報回路への組み込みや、直接警報LEDランプを点灯、または、ブザーを出力させるなどの使い方を可能にしています。

・診断結果ファイルの送信

専用の通信ユニットを取り付けることで、LAN接続でユーザネットワーク内サーバまたはPCのディレクトリに診断パラメータの数値情報を自動送信することができます。ユーザ側で加工のしやすいJSON＊形式を採用しており、既存の監視システムに連携することも可能としています。

＊JSON…JavaScript Object Notation

３．T-MCMA製品サイトの開設



既存製品「TM-CLOUD」、「TM-PORTABLE」および「TM-EDGEWARE」についての製品情報や技術情報を集約した製品サイトを開設いたしました。サイトでは「技術コラム」､「導入事例」などのページを通じて随時、お客様の設備管理における課題のソリューションにつながる情報を発信してまいります。

本サイトでは会員登録機能（T-MCMAユーザ専用）も備えており、T-MCMAユーザは限定コンテンツを利用することができます。

「TM-EDGEWARE」および「T-MCMA」のシステム構成や特長等、詳細については製品サイトをご確認ください。

製品サイトはこちら T-MCMA | 電流解析による回転機械診断ソリューション(https://t-mcma.takada.co.jp/)

■会社情報

会社名：株式会社高田工業所

所在地：福岡県北九州市八幡西区築地町１番１号

創業：1940年

事業内容：産業プラントの設計・建設・保全、設備診断技術の開発、半導体製造向け生産装置の製造

コーポレイトサイト：https://www.takada.co.jp