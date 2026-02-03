華やかな春の味覚の訪れ2026年春・大江戸温泉物語グループで楽しむ季節のバイキング
全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が運営するホテル・宿では3月1日より春のバイキングがスタートいたします。
春ならではのバイキングメニューをご用意。季節を感じる食材をふんだんに使用した、幅広い年齢層にお楽しみいただけるメニューとなっております。暖かくなり旅行に最適なシーズン、春メニューと温泉を大江戸温泉物語グループでご堪能ください。
■春のバイキング
提供期間：2026年3月1日（日）～2026年6月30日（火）
提供施設：大江戸温泉物語Premiumシリーズ 、大江戸温泉物語スタンダードシリーズ、大江戸温泉物語わんわんリゾートシリーズ、TAOYAブランドの各施設
※大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園は除く
詳細はこちら https://x.gd/pHtX0
■春メニュー一覧
・海南鶏飯（シンガポール風チキンライス）
・春野菜とアーモンドの洋風和え物
・桜えびの炊きたてご飯
・鰆と春野菜のマリネ
・シーフードと野菜のグラタン
・筍の天ぷら
・いちごのティラミス
・シャインマスカットジュレのクレーマコッタ
・カツオカツ 酒盗のタルタルソース添え※1
・ビシソワーズのババロア仕立て※2
・あん肝ネギのポン酢ジュレ※3
※1 ご提供はPremiumシリーズ、スタンダードシリーズ、わんわんシリーズのみ
※2 ご提供はPremiumシリーズ、TAOYAブランドのみ
※3 ご提供はPremiumシリーズのみ
香り・見た目も楽しめる春メニュー！
食感と香りが楽しい筍の天ぷらや脂が乗った鰆と春野菜のマリネなど、旬の素材を贅沢に使用。
春野菜とアーモンドの洋風和え物といった洋の彩りも加わります。
シメには桜えびの炊きたてご飯、デザートにはいちごのティラミスやシャインマスカットジュレのクレーマコッタを。心と体が目覚めるような、明るい春の恵みを存分にお楽しみください。
海南鶏飯
春野菜とアーモンドの洋風和え物
桜えびの炊きたてご飯
鰆と春野菜のマリネ
シーフードと野菜のグラタン
筍の天ぷら
いちごのティラミス
シャインマスカットジュレのクレーマコッタ
※写真はイメージです。ホテル・宿により提供内容は異なります
※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます
【会社概要】
■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社
■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階
■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）
■資本金 100百万円
■代表取締役 川崎 俊介
■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開
（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）
■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/