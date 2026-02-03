【金融機関の事務リスク管理を実務視点で徹底解説！】金融機関における事務ミス分類・改善と事務リスクカルチャー醸成のポイント | セミナー開催決定

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区、代表：小西 亘）は、2026年3月25日（水）13:30～16:30 に、金融機関における事務ミスの分類・改善と事務リスクカルチャーの醸成をテーマとしたセミナー「＜人気講座＞金融機関における事務ミス分類・改善と事務リスクカルチャー醸成のポイント」を、会場およびオンラインにて開催いたします。

本セミナーでは、合同会社デロイトトーマツ 金融サービス シニアマネジャー 田宮 秀樹 氏 を講師に迎え、事務リスク管理の基本から、ヒューマンエラー分析、改善プロセスの可視化、内部監査の視点、そして事務リスクカルチャーを浸透させるための具体的アプローチまで、ケーススタディを交えて解説します。

近年、金融機関では事務ミスの背景や発生構造が一層複雑化しており、単なる事象報告にとどまらない、原因分析・再発防止に向けた改善と、組織的な事務リスクカルチャーの必要性も新たな課題として認識されています。本セミナーは、金融機関の事務リスク管理実務担当者や内部監査部門の方をはじめ、オペレーショナルリスク管理責任者の方々にも最適な内容です。

▼プログラム

１．金融機関のオペレーショナルリスク管理における事務リスクの位置づけ

（１）事務リスク管理体制・役割 役割の整理とリスク所管部の関わり方

（２）事務リスク管理結果の活用 収集した情報からのケーススタディ（参加型ケーススタディ）

（３）事務統括部門が行う事務ミス分析と改善モニタリング

２．ヒューマンエラーへの対応

（１）ヒューマンエラーの代表的な分析手法

（２）ヒューマンエラー対応の限界

（３）プロセス改善によるヒューマンエラー防止事例（参加型ケーススタディ）

３．事務リスクの変化とデジタル化の進展、内部監査の視点

（１）分類・分析時における内部監査のポイント、デジタルリスクなど

（２）ミスの起きにくい事務プロセスの構築

（３）事務プロセスの可視化と整理の観点（参加型ケーススタディ）

４．事務リスクカルチャーの醸成

（１）事務ミス報告態勢の課題、現場主導の改善の限界

（２）事務ミスの分析・セルフアセスメントの利用、アンケート設問項目の観点

（３）事例に基づく事務リスクカルチャーのアンケート分析と浸透度の確認（参加型ケーススタディ）

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

