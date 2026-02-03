【マノロ ブラニク】「マリー・アントワネット ポップアップショップ」をジェイアール名古屋タカシマヤで２月４日（水）より開催

ブルーベル・ジャパン 株式会社

マノロ ブラニクは、マリー・アントワネットからインスピレーションされた、18世紀フランス宮廷の華やかな世界を現代に映し出した特別なカプセルコレクションを記念して、期間限定ポップアップショップをジェイアール名古屋タカシマヤにて開催いたします。開催期間は2026年2月4日（水）~ 2月15日（日）です。

この特別なカプセルコレクションは、ロココの繊細な装飾性とマノロ ブラニクの卓越したクラフトマンシップが融合した、夢のようなラインナップです。立体的なシルエット、上質で滑らかな素材、プリーツやリボンといった細やかなディテールが随所にちりばめられ、見る者の視線を奪う一足に仕上げられています。ローズバッドプリントをアクセントにしつらえた空間の中には、この特別なコレクションとマノロ ブラニクのエッセンシャルコレクションが華やかに並びます。

ROHAN/ロアン ヒール高:7cm \214,500(税込)

NOLHAC/ノルラック ヒール高:7cm \249,700(税込)

マノロ ブラニクのアイコンシューズのひとつ「HANGISI/ハンギシ」は、日本限定でパステルカラーにアップデート。クリスタルビジューのスクエアバックルの煌めきが空間に溶け込み、優美な華やぎを添えます。

HANGISI/ハンギシ ヒール高さ: 9cm \235,400 (税込)

柔らかく幻想的な空間で、マリー・アントワネットの美意識を現代に宿す特別なコレクションのすべてをご覧いただける本ポップアップは、2月15日（日）までの期間限定開催となります。装いを華やかに彩る一足を、ぜひこの機会にお探しください。

CLEMENTEL/クレマンテル ヒール高:7cm \169,400(税込)

【マリー・アントワネット ポップアップショップ】

会期：2026年2月4日（水）～2月15日（日）

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ2階 特設会場（愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１－4）

TEL：052-566-8722

営業時間：午前10時～午後8時

皆様のご来店を心よりお待ちしております。