『パーフェクトワン』のクリアクレンジングバームオイルが、「LIPS」で1位受賞、「LDK the Beauty」でA評価を獲得いたしました！
新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、スキンケアブランド『パーフェクトワン』の「パーフェクトワン クリアクレンジングバームオイル」が、美容プラットフォーム「LIPS」の「LIPS 2025下半期こだわりアワード」にて、クレンジング部門使用感賞1位を受賞しました。さらに、本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」の「クレンジングバームのおすすめランキング」にて、A評価を獲得したことをご報告いたします。
パーフェクトワン クリアクレンジングバームオイル（80g／税込3,300円）
【受賞・獲得内容】
●LIPS 2025 下半期こだわりアワード クレンジング部門使用感賞1位
●LDK the Beauty クレンジングバームのおすすめランキング A評価
【受賞・獲得商品について】
パーフェクトワン クリアクレンジングバームオイル
とろとろなバームが肌の温度でやわらかくとろけてメイクや古い角質をするんとオフ。洗い流しても潤いをキープするモイストキープヒアルロン酸※1やモイスチャーマグネット※2配合で、洗うたびにしっとり肌へ。
容量：80g
本品価格：3,300円（10%税込）
お求め方法：パーフェクトワン公式オンラインショップ／お電話でのご注文／パーフェクトワン取扱店（一部）
※1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分) ※2 異性化糖(保湿成分)
【パーフェクトワンについて】
多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績8,888万個※2を突破しています。
※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2025年11月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）
【会社概要】
会社名：新日本製薬 株式会社
所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7
代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋
設 立：1992年3月
事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売
U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/
【パーフェクトワン公式SNSアカウント】
LINE：https://lin.ee/a26yuL7
Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/
X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP